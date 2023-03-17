Узнайте, действительно ли оливки полезны для вашего здоровья

Несмотря на то, что оливки известны как жирная пища, они по-прежнему являются основой средиземноморской диеты, поддерживающей здоровье.

Узнайте, чем полезны оливки, если в них так много жира? Какие питательные вещества делают их такими полезными?

Чем являются оливки?

Вопреки распространенному мнению, оливки - это не овощи. На самом деле, это вид фруктов, принадлежащий к семейству косточковых, наряду с вишней, персиками и сливами. После того, как оливки собраны, их очищают и сушат таким образом, чтобы изменить их естественный горький вкус. Натуральный рассол, в котором они находятся, обычно включает воду, соль, масло и другие ароматизаторы.

Пищевая ценность оливок

Питательные вещества на 100 граммов зеленых оливок:

Калории: 145

Жир: 15,3 грамма

Насыщенные жиры: 2,03 грамма

Натрий: 1056 миллиграммов

Углеводы: 3,84 грамма

Сахар: 0,54 грамма

Клетчатка: 3,3 грамма

Белок: 1,03 грамма

Питательные вещества 100 граммов черных оливок:

Калорийность: 116

Жир: 10,9 грамма

Насыщенные жиры: 2,28 грамма

Натрий: 735 миллиграммов

Углеводы: 6,04 грамма

Сахар: 0 грамм

Клетчатка: 1,6 грамма

Белок: 0,84 грамма

Три преимущества для здоровья от употребления оливок

В них содержатся полезные жиры

Оливки состоят в основном из здоровых жиров, 74% которых составляют специфические жиры, называемые олеиновой кислотой. Олеиновая кислота является мононенасыщенным жиром и, как известно, помогает при воспалении.

Получение организмом этих жиров может значительно улучшить ваше общее состояние здоровья.

Оливки оздоравливают мозг

Одним из основных преимуществ включения в рацион большего количества полезных жирных кислот является то, что они могут помочь вам улучшить здоровье и функционирование мозга.

Оливки и оливковое масло также содержат фенольные соединения, которые, как показывают исследования, могут помочь в защите от возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или слабоумие.

Согласно статье, опубликованной в Psychology Today, люди, которые едят много мононенасыщенных жиров, часто имеют более высокий уровень нейротрансмиттера ацетилхолина, который необходим нам для таких функций, как сохранение памяти и обучение.

Оливки улучшают здоровье сердца

Оливки - один из лучших продуктов для здоровья сердца, которым вы можете перекусить из-за высокого содержания в них мононенасыщенных жиров.

Согласно исследованию, опубликованному в Lipids in Health and Disease, было обнаружено, что мононенасыщенные жиры помогают снизить общий риск смертности, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний у участников эксперимента.

Мононенасыщенные жиры также могут помочь вам снизить уровень "плохого холестерина" (ЛПНП) и повысить уровень "хорошего холестерина" (ЛПВП), что, в свою очередь, поможет вам поддерживать здоровье сердца.