Звезда "Холостяка" и сомелье Алина Пухальская: Проект был для меня испытанием

Алина Пухальская - звездная сомелье и экс-участница романтического реалити "Холостяк" . Она покинула шоу во втором выпуске, когда Александр Терен не дал ей розу во время свидания. И тогда Алина отметила, что главный герой мог ошибиться.

В интервью для РБК-Украина (проект Styler) Пухальская рассказала, как пережила "вылет" из шоу, чем занимается сейчас и что она думает о решении Терена сейчас.

– Алина, вы не скрывали, что были удивлены решением Терена, когда он отдал розу не вам. Обидели ли вас его слова?

– Нет, я не почувствовала обиды, ведь важно, что Александр был честен со мной. В подобных ситуациях самое плохое - это когда кто-то создает иллюзии, тратит твое время и не дает ясности в намерениях. Когда человек прямо говорит, что не чувствует той же искры, ты чувствуешь себя свободным и можешь сфокусироваться на поиске настоящей любви. Я благодарна за его откровенность - это был для меня знак уважения.

– Если бы была возможность что-то изменить, как-то "переиграть" и начать все сначала, вы хотели бы это сделать? Что бы вы изменили?

– Честно говоря, я бы ничего не меняла. Я оставалась собой, была откровенной и искренней с ним, показала свою личность и свои увлечения такими, какие они есть. Считаю, что очень важно уметь быть честным с собой и человеком рядом. Если в отношениях нужно что-либо менять или скрывать, чтобы понравиться, это может стать ловушкой. Моя цель была показать, кто я на самом деле, и я достигла ее, поэтому не жалею ни о чем.

Алина Пухальская из "Холостяка" (фото: СТБ)

– Чем вам понравился Александр? Уже после знакомства с ним вы могли вообразить себя его избранницей, женой?

– Первое, что привлекло мое внимание, - это его глаза: они были очень выразительными и с проницательным взглядом. Пожалуй, именно это меня и задело. Что касается будущих отношений - обычно я не тороплюсь с такими выводами.

Как я уже говорила, "его нужно еще тоже проверить". Но отношения - это всегда процесс, и я считаю, что важно сначала познать человека, понять, как он ведет себя в разных ситуациях. Для меня важно видеть партнера не только в лучшие моменты, но и в сложных обстоятельствах, чтобы понять, действительно ли мы подходим друг другу.

- Общаетесь ли вы с другими участниками "Холостяка"? Возможно, кто-то стал вашей подругой

– Каждая девушка на проекте - интересная личность, со своей историей и мировоззрением. Все они - умные, харизматические, яркие. В проекте были моменты, которые сплотили нас, и с некоторыми девушками мы действительно сохранили теплые отношения до сих пор. Мы поддерживаем контакт, и это еще одна из причин, из-за которых я благодарна проекту. Но к выбору друзей я отношусь очень ответственно и в свою жизнь людей медленно впускаю. Поэтому моя подруга - это человек вне проекта, и она всегда остается рядом.

– С кем из девушек вам было некомфортно общаться? Может, кто-то пытался плести интриги?

- Не скрою, что жить в одном доме с 12 девушками - непростая задача. Но, к счастью, нам удалось избежать лицемерия. Конечно, были разные моменты, но в целом мы сохранили уважение друг к другу, и это очень ценно. Это опыт, научивший меня сохранять внутреннюю гармонию даже в сложных обстоятельствах. Что касается интриг, то я их не заметила прежде всего потому, что сама таким никогда не занимаюсь. И вообще: есть ли в любви место для лжи? Думаю, что вопрос риторический.

Сомелье Алина из "Холостяка" (фото: СТБ)

– Что вы делали после того, как Терен усадил вас в машину? Опишите свою жизнь после "Холостяка"

– Когда все закончилось, я вернулась домой к своим любимым трем котикам и провела вечер с семьей за вкусным ужином. "Холостяк" был для меня настоящим приключением, но дома я нашла гармонию и чувство, что жизнь продолжается. Сколько бы хорошего я не говорила о проекте - мне было действительно тяжело. Поэтому после того как все завершилось, я приняла ситуацию и отпустила ее. Моя любовь еще ждет меня впереди.

– Чем вы занимаетесь сейчас?

– На данный момент я полностью сосредоточена на работе. Провожу дегустации в разных локациях, все больше углубляюсь в сферу украинского вина и изучаю все ее аспекты. Это не просто работа для меня, а настоящая страсть, поэтому сейчас я с большим удовольствием продолжаю развиваться в этом направлении.

Для меня важно привить украинскому обществу любовь к сознательному употреблению вина, для большинства из нас это целый неизведанный мир. А теперь, зная, насколько богат и перспективен украинский сегмент виноделия, я просто чувствую необходимость рассказать об этом всем.

– Вы готовы к новым отношениям? Возможно, вы уже встретили мужчину, покорившего ваше сердце?

– Пока не встретила того, кто покорил бы мое сердце, но я готова к новым отношениям и всегда открыта к любви. Верю, что когда придет время, я найду человека, с которым смогу построить счастливую и гармоничную семью.

– Вы говорили, что желаете Терену не ошибиться с выбором. По вашему мнению, он сделал ошибку, когда не дал вам розу?

– Я не могу назвать это ошибкой, ведь каждый человек имеет право на свой выбор, который подсказывает ему интуиция. Мы все - люди, и порой нам приходится принимать сложные и даже странные решения, руководствуясь эмоциями, а не логикой. Он выбрал тот путь, который показался ему верным, и я уважаю его выбор.

– Как вы можете описать свой опыт участия в реалити? Вы хотели бы принять участие в каком-то другом проекте?

– Проект был для меня важным испытанием. Это была возможность посмотреть на себя со стороны, с другой перспективы. Я увидела, какие черты характера мне нужно развивать, а какие помогают мне в жизни. Это было как своеобразная проверка на прочность, которая показала, на что я способна. Опыт "Холостяка" вдохновил меня быть более уверенной в себе и своих желаниях. Поэтому да, я бы с удовольствием рассмотрела другие подобные предложения, потому что именно в таких ситуациях возможно личностное развитие.

Алина на шоу "Холостяк" (скриншот)

– Какого мужчину вы видите рядом с собой? Опишите свой идеал

– Для меня идеальный мужчина е это кто-то старше, имеющий силу характера и способный проявлять эмпатию. Важно, чтобы человек понимал меня, был надежным и не боялся выражать свои эмоции, ведь мне тяжело строить отношения с холодными мужчинами. Я не ищу идеального во всех смыслах партнера, но для меня принципиально то, чтобы он был искренним и готовым строить серьезные отношения.

Я верю, что для каждого человека Вселенной определен человек, с которым у вас будет идеальный контакт и надеюсь, что совсем скоро этого человека я встречу.

– Вы планируете смотреть новые выпуски "Холостяка"?

– Да, обязательно! Всегда интересно увидеть, как будут развиваться события, и чем все закончится. Если Александр и одна из участниц проекта смогут построить настоящие крепкие отношения, я буду безгранично рада. Ведь любовь - это именно то, что необходимо всем нам в такие непростые времена.