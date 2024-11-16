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Как прошел 3 выпуск "Холостяка-13". Поцелуи, слезы и неожиданный "вылет" сразу двух участниц

Суббота 16 ноября 2024 00:51
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Как прошел 3 выпуск "Холостяка-13". Поцелуи, слезы и неожиданный "вылет" сразу двух участниц "Холостяк-13" выпуск 3 (фото: instagram.com/holostyak_13stb)
Автор: Любовь Блажко

В эту пятницу на телеканале СТБ вышел третий выпуск романтического реалити "Холостяк-13". В конце программы, как обычно, состоялась церемония роз, во время которой Александр Терен попрощался сразу с двумя участницами.

РБК-Украина (проект Styler) пишет подробнее, каким был 3 выпуск "Холостяка-13".

Третий эпизод реалити начался с свидания Александра с Викторией. Он пригласил ее на мотопрогулку. "Холостяк" провел инструктаж девушке, после чего они попытались прокатиться на мотоцикле.

Как прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницКак прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницСвидание Александра и Виктории (скриншот)

Тем временем Григорий Решетник провел встречу с другими участницами. Шоумен поинтересовался у них, что помогает им держаться в эти сложные времена. Некоторые девушки поделились ответами. Затем Решетник предложил претенденткам на сердце главного героя заняться арт-терапией, и разбиться для этого на группы.

Как прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницКак прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницКак прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницДевушки поучаствовали в арт-терапии (скриншот)

Свидание Александра и Виктории. Из-за того, что девушка перестаралась с управлением, не обошлось без падения. К счастью, никто не травмировался. Однако участница запереживала, что из-за этого испортила свидание. Но Александр заверил ее, что все хорошо и ей не о чем волноваться. Далее Виктории удалось все-таки поуправлять мотоциклом, и Александр похвалил ее за удачную попытку.

Как прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницСвидание Александра и Виктории (скриншот)

Другие участницы в это время занялись рисованием под наблюдением специалиста по арттерапии. Она предложила каждой нарисовать цветок, который захочется. После этого эксперт также предложила девушкам рисовать на тарелке, передавая ее по кругу друг другу.

Когда вернулся Решетник, объяснил девушкам, что их работы будут представлены на одном из благотворительных мероприятий, а средства передадут в поддержку ВСУ. Он дал задание участницам определиться с тем, кто из каждой группы будет присутствовать на этом мероприятии и представит лот.

Как прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницКак прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницКак прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницКак прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницКак прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницТарелки, которые сделали участницы "Холостяка-13"

После активных обсуждений участницы таки определились, кто из них пойдет представлять лоты на мероприятии, на котором, к слову, будет присутствовать и Александр.

Свидание Виктории и Александра. После мотопрогулки они начали откровенный диалог. Девушка рассказала о своем предыдущем браке и других отношениях. Терен признался, что в прошлом пережил измену.

После разговора между героями произошел первый поцелуй. Затем Александр вернулся к девушке уже с розой в руках. Таким образом, дав ей возможность пройти дальше в проекте.

Как прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницКак прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницКак прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницПервый поцелуй на проекте "Холостяк-13"

После свидания Виктория вернулась к своим прямым конкуренткам, где они начали расспрашивать, как все прошло. Она не стала признаваться, что между ней и Александром случился поцелуй.

Далее девушки отправились на благотворительное мероприятие, о котором упоминалось выше. Во время мероприятия Александр имел возможность пообщаться с Анастасией, после чего заявил, что у него к ней осталось много вопросов.

Другая участница, переводчица с немецкого и волонтер Инна, стала следующей, кто пообщался с Тереном. Они обсудили тему волонтерства, а затем диалог стал более личным. В какой-то момент Инна и Александр поцеловались.

Как прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницКак прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницКак прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницКак прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницПоцелуй Александра и Инны (скриншот)

Затем, когда оба вернулись к другим, в зале играла медленная песня, и главный герой пригласил потанцевать с ним Юстину.

После участницы поочередно начали представлять свои лоты. Инна рассказала, что потеряла на фронте близкого человека, подчеркнув, насколько важно помогать нашей армии и не забывать об этом.

Как прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницКак прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницКак прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницБлаготворительное мероприятие (скриншот)

Другие участницы также представили лоты. Инне удалось выручить сумму в 100 тысяч грн за свою тарелку. Общая собранная сумма составила более 300 тысяч гривен, и таким образом аукцион помог закрыть сбор.

Также Александр пригласил на личное общение Юстину, а Инна и Анастасия тем временем поговорили с подругой Терена о том, как они видят свои будущие отношения и участие в этом шоу в целом.

Во время разговора с Юстиной главный герой поинтересовался ее планами на жизнь, а также спросил, были ли у нее отношения. Девушка призналась, что в ее жизни еще не было серьезных отношений, но она мечтает о семье.

Как прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницКак прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницОбщение участниц во время благотворительного мероприятия (скриншот)

После окончания аукциона Александр простился с участницами и провел к автомобилю.

Как прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницОкончание благотворительного мероприятия (скриншот)

Затем "Холостяк" встретился с Алексеем Тригубенко, участником первой "Холостячки" с Ксенией Мишиной, и передал ему лот, который тот выкупил накануне. Также Александр сделал перевод военным после закрытия сбора.

Как прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницВстреча Александра Терена с Алексеем Тригубенко (скриншот)

На следующий день Александр направил записку, адресованную Инне, и подарил ей розу, позволив таким образом пройти дальше.

Как прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницУчастницы "Холостяка-13" (скриншот)

Следующими на встречи главный герой пригласил Илону и Анастасию. Они поехали в Одессу, и каждая имела возможность сходить на свидание с "Холостяком".

Как прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницКак прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницКак прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницСвидание Александра с Илоной и Анастасией (скриншот)

После индивидуальных встреч Терен пригласил девушек на литературный вечер, где они через призму произведения Михаила Коцюбинского "Тіні забутих предків" обсудили тему секса.

Как прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницКак прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницКак прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницЛитературный вечер (скриншот)

Церемония роз

В третьем выпуске она началась с большого количества объятий. Терен предложил претенденткам на его сердце сдклать это с помощью красок: нужно было опустить руку в краску и после этого обнять всех, кого хочется. Конечно, участницы поочередно обняли "Холостяка", а некоторые девушки обнимали и своих конкуренток.

Как прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницКак прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницКак прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницКак прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участниц В третьем выпуске было много объятий (скриншот)

Также Александр пригласил на личное общение Светлану, которая в прошлом пережила болезненную утрату - на фронте погиб ее муж. Главный герой проекта поинтересовался, что нужно участнице для того, чтобы снова почувствовать себя счастливой и открыться. Между ними возник приятный диалог, и после этого оба вернулись к остальным с улыбками на лицах.

Как прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницАлександр и Светлана, которая в результате выбыла из шоу (скриншот)

Кто из участниц получил розы

  • Ксения
  • Алина
  • Юстина
  • Елизавета
  • Анастасия, которая увлекается астрологией
  • Виктория
  • Вероника
  • Инна
  • Настя

Как прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницЦеремония роз на "Холостяке-13" (скриншот)

Кто выбыл

  • Светлана
  • Илона

Эти две участницы не получили от Александра Терена розы. Прощаясь со Светланой, он пожелал ей отпустить прошлое, пережить мучительную потерю и "наконец-то начать летать, но без него".

Как прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участниц"Холостяк-13" в 3 выпуске покинула участница Светлана (скриншот)

Что касается Илоны, то, комментируя свое решение, главный герой заявил, что не почувствовал между ними той связи, которой бы ему хотелось.

Как прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участницКак прошел 3 выпуск &quot;Холостяка-13&quot;. Поцелуи, слезы и неожиданный &quot;вылет&quot; сразу двух участниц"Холостяк-13" в 3 выпуске покинула участница Илона (скриншот)

Одна из участниц "Холостяка" призналась, почему решилась пойти на шоу.

Также вспомните, кто покинул проект во втором выпуске.

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