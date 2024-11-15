Звезда "Холостяка" Татьяна Мелехова, которой Терен дал первую розу: Я рано ушла, это роковая ошибка

Татьяна Мелехова покорила Александра Терена улыбкой в первом выпуске "Холостяка", она получила розу первого впечатления. Но во втором эпизоде главный герой попрощался с девушкой, хотя не общался с ней - свиданий и встреч не было.

В интервью РБК-Украина (проект Styler) Татьяна рассказала, довольна ли она решением Терена, как живет после проекта и почему ее родные радуются, что она покинула шоу.

– На церемонии роз вы попросили Терена не ошибиться с выбором. То есть вы заметили, что Александр уже симпатизирует какой-то не той участнице?

– Да, я считаю, что, например, дать розу на свидании Алине, а не, например, Ксюше или Светлане, ну, это уже ошибка. Я считаю, что Ксюша и Светлана были самыми искренними.

Потому что, конечно, что в доме и среди девушек, вы же понимаете, совсем могут быть другие разговоры. Плюс, когда они уже пришли со свидания, Ксюша и Света рассказывали одно, а Алина другое. Поэтому я считаю, что это уже было ошибкой.

– По вашему мнению, есть ли среди оставшихся на проекте участниц те, которые могли бы действительно стать ему удачной партией?

– Я бы могла сказать, например, что Светлана. Но, общаясь со Светланой, мне кажется, что ей не хватает уверенности в себе.

– Какая идеальная женщина, по вашему мнению, должна быть рядом с Тереном?

– Я вам скажу так. Судя по тому, что я сейчас вижу и фильтрую всю информацию, мне кажется, что те девушки, которые ушли, многие из них были больше всего заинтересованы Сашей, чем те девушки, которые остались. Поэтому я и перед машиной ему сказала: "Не ошибись".

Татьяна из "Холостяка" (фото: СТБ)

– По словам Александра, он заметил, что между вами нет ничего общего. Вас обидели эти слова?

– Он же не сказал мне это в лицо. Я это увидела уже в эфире, что он сказал, что между нами нет ничего общего и так далее. Честно, как может человек за одно общение решить, что у нас нет ничего общего?

У меня не было ни одного свидания, я не успела раскрыться, я не успела нормально пообщаться. То есть у нас даже не было общения вдвоем. Как-то так. Я считаю, что нет, что это его роковая ошибка.

Вы сейчас общаетесь с кем-то из девушек? Может быть, вы нашли себе кого-то у подруги?

– Я на нескольких девушек подписана, они на меня. Я только с одной девочкой общаюсь немного. "Как дела" и все. Но нет, я ни с кем не общаюсь близко.

– С кем было труднее общаться?

– Я не могу сказать, что труднее. Ну, вот, например, со Светланой я понимала, что нам не о чем будет разговаривать, у нас не будет каких-то общих тем. А вот Вероника, постоянно эти нападки... Хотя в доме, я вам скажу, что Вероника мне ничего плохого не сделала. Я понимаю, что это ее фишка - просто быть в центре внимания, так сказать.

А так ничего не могу сказать плохого. В принципе, с другими девушками у нас всегда было о чем поговорить, какие-то девичьи темы

– А сейчас, когда вы смотрите выпуски и есть фрагменты, где девушки общаются именно на камеру, на единице, есть такие моменты, что вы разочарованы или не ожидали что-нибудь услышать?

– Настя, фудблогерша. Честно, сидела в доме и не открывала совсем рот. Сейчас просто я смотрю на экране, а там, боже, кто бы мог подумать. В тихом омуте... Ы она не только обо мне что-то говорит, обо всех девушках. Когда у нас была эта кундалини-йога, ну, я не знаю. С моей точки зрения, когда человек так отдает какие-то свои знания - как-то с уважением нужно относиться к этому.

Она ничего плохого тебе не делает, как-то все равно прими то, что человек хочет с тобой поделиться этим. А там комментарии от Насти! Честно, я могла бы ждать от кого угодно, но что она будет говорить такие комментарии, ну это жесть. Ведь в доме она была самая тихая девушка.

Татьяна получила первую розу (фото: СТБ)

– Расскажите, а как ваши родные отнеслись к тому, что вы решили идти на "Холостяк"? Как они отреагировали, когда узнали, что вы не прошли дальше? И изменилась ли их реакция, когда уже они видят шоу в эфире?

– Смотрите, семья у меня очень классная, они поддерживали меня сразу. Я не могу сказать, что мир рухнул, когда я покинула проект и узнала, что иду домой. Позвонила тете и сказала, что я еду домой. Она такая: "Хорошо".

У меня тесная связь с семьей, поэтому труднее всего было вот это, когда мы без телефона, без связи. Даже сейчас, когда я за границей, я общаюсь с семьей каждый день. Сейчас они рады, что я покинула проект так рано, потому что они смотрели эфиры. Я пришла с достоинством - я ушла с достоинством. Я ни о ком ничего плохого не сказала. Родственники смотрят эфиры и они рады, что я покинула проект, что я сохранила свои нервы и здоровье.

– А что вы думаете о заявлениях Марички Довбенко, которая сейчас активно критикует реалити. По вашему мнению, у нее был план попасть на шоу ради пиара или она обиделась на Терена?

– Возможно, она хотела посмотреть проект изнутри. Но все сразу поняли, что она не пришла за Тереном на проект. Он это понял. И мы.

– Вы сказали, что сейчас находитесь за границей. Опишите вашу жизнь после проекта, чем вы занимаетесь и свободно ли ваше сердце?

– Мое сердце свободно. Сейчас я занимаюсь собой, своей работой. Я очень рада вернуться в свой обычный ритм. Я реально долго строила свою жизнь так, чтобы мне было комфортно жить эмоционально, физически, ментально. У меня есть проблемы со здоровьем, о которых я не говорила в эфире, потому что я не хотела, чтобы меня жалели. Мне очень было тяжело на проекте, у меня есть проблема, из-за которой я должна следить за своим состоянием: вовремя поесть, отдохнуть, у меня должна быть спокойная и отлаженная жизнь.

Съемка первой вечеринки - это было тяжело. Поэтому сейчас я рада вернуться в свою жизнь. Я занимаюсь собой, работой. Я рада вернуться к своим клиентам, которые меня ждали. После выпусков со мной ко мне пришли классные люди.

Звезда "Холостяка" назвала неискренних участниц (фото: СТБ)

– После эфиров зрители писали вам что-то в соцсетях, были предложения и приглашения на свидание?

– Сначала писали такие, отважные: "Зачем тебе тот Холостяк, давай познакомимся". А теперь уже пишут те, кто не решался. Но как-то для меня это не то. Не думаю, что я должна познакомиться с кем-то в Instagram. Считаю, что существуют гораздо более интересные варианты познакомиться.

– Пишут ли вам отрицательные комментарии, вы замечали хейт? Удаляете таких подписчиков?

- Была одна ситуация, какая-то девушка писала, что все классно и я классная, комплименты писала. А потом начала плохое писать. Но я не отвечаю. Люди думают, что я должна постоянно сидеть в "Директе" и отвечать, что у меня нет своей жизни, работы. Но на это у меня времени нет. К тому же хейта очень мало.

Будем смотреть объективно. За что? Я добрый, достойный, искренний человек. За что меня хейтить? Но у людей может быть свое мнение. Я читаю, но не удаляю комментарии. Пусть они там будут. Честно, я думала, что буду реагировать по-другому, я думала, что буду удалять комментарии, отвечать. Но нет.

– Пошли бы вы на новый "Холостяк"?

– На "Холостяк" точно нет.

– А что бы вы посоветовали девушкам, желающим попасть на новый сезон "Холостяка", если он будет?

– Те, кто хотят пройти на проект, прежде всего должны понимать, насколько это сложно. Надо рассчитывать свои силы. Нужно, в первую очередь, думать только о себе, о своем состоянии. Понимать, действительно ли им это нужно. Если действительно есть такое желание, нужно очень верить в себя.

Важно учитывать свое состояние. Потому что я реально долго себя восстанавливала после проекта. Долго входила в этот ритм, к которому привыкла. Поэтому мне это было тяжело. Но я говорю по своему опыту.

Татьяна из "Холостяка" (фото: СТБ)

– Что касается вашего здоровья, как вы чувствуете себя сейчас? Можете ли вы рассказать, какие у вас проблемы?

– Сейчас я, конечно, уже пришла в норму. Отдохнула, занялась своим здоровьем, прохожу обследование, которое я должна проходить каждую осень. Спасибо, что спросили, слава Богу, я в норме и все будет хорошо.

У меня просто хроническое заболевание, в котором я живу. Которым я стараюсь управлять, а не чтобы оно мной (управляло). Чтобы жить эта жизнь прекрасную. Потому я не хотела об этом рассказывать, жаловаться на проекте. Девушкам и Саше ничего не говорила.

– Вы не жалеете, что не стали об этом говорить на реалити?

– Я понимала, что я хотела познакомиться с Сашей, больше узнать о нем. Я ни о чем не жалею, все было супер. Единственное, что Саша мне не дал реально раскрыться, никакого свидания. Ушла я рано.

– А почему вы решили жить за границей?

– Я уехала в начале полномасштабной войны с семьей в Бухарест. Мы все из Одессы. Сначала мы уехали в Измаил, а потом и там стало неспокойно. И потому мы отправились за границу. Думали ехать в Германию, но приехали в Бухарест. Мы остались здесь на полтора года примерно. Я снимала квартиру, жила здесь сама. Мы все жили в одном районе, но каждый отдельно, поэтому я тут сразу начала строить свою жизнь.

Я арендовала квартиру, сразу работала. Потом мы решили вернуться в Одессу, потому что мы очень скучали по дому. Мы такие одесситы-одесситы. Я вернулась домой, прожила год, это как раз было связано с проектом тоже. После него я поняла, что устала, плохо себя чувствую. Решила, что мне нужно восстановиться. Я поняла, что если я останусь еще в этой обстановке войны, тревог, у нас в Одессе очень неспокойно - я не выдержу. Моя работа не зависит от того, где я живу. Поэтому я собрала вещи и поехала строить свою жизнь в Бухаресте.

Здесь было очень много всего, и надо было пережить, привыкнуть. Но сейчас это уже как второй дом, я уже привыкла. Румыны очень любят мои игрушки. Люди очень помогали мне в первый год полномасштабной войны. Если бы у меня не было этого заболевания, я бы могла оставаться дома. В Одессе я сидела в паркинге, пряталась во время тревог, но мое состояние...

- В будущем вы планируете оставаться в Румынии или хотите вернуться в Украину?

– Я хочу жить дома. Реально нет лучшего места на Земле для меня, чем Одесса. Я прямо очень хочу в Одессу. Просто, чтобы вы понимали, я никогда из Одессы вообще не выезжала. Поэтому очень хочется жить дома реально. Я жила здесь год, мне было очень классно. Я не хотела ехать за границу, но понимала, что после проекта я свое состояние просто не "вывезу".