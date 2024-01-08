18-летняя дочь Оли Поляковой перенесла операцию
Старшей дочери певицы Оли Поляковой Маше сделали операцию. Блогерша показала, как отходит от наркоза.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 18-летней наследницы исполнительницы.
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7 января Мария поделилась, что находится в больнице. Ее положили в отдельную палату, где она готовилась к хирургическому вмешательству.
"Мне интересно, и что теперь хейтеры скажут о моей фигуре", - написала девушка.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Возможно, Полякова-младшая таким образом намекает на то, что операция изменит ее внешность.
Уже 8 января Маше сделали операцию, и она об этом сообщила фанам.
Судя по снимку, старшая дочь артистки была положительно настроена и не волновалась.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Девушка показала себя уже после оперативного вмешательства и заверила поклонников, что все прошло хорошо и она уже отходит от наркоза.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Из-за чего именно блогерше понадобилась операция - она не сообщила.
Однако можно предположить, что все из-за желчнокаменной болезни, которую у нее диагностировали во время отдыха в Африке.
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