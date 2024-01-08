"Душа не продается": Тринчер мощно "разгромила" скандальную Соню Морозюк

Певица Анна Тринчер высказалась по поводу скандала вокруг художницы Сони Морозюк и ее жениха Романа Гринкевича, отца которого подозревают в хищении средств. Артистка не стала скрывать, что ситуация ее возмущает.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Тринчер высказалась в Stories своей Instagram-страницы .

"Это абсурд"

Певица заявила, что она против "безосновательного хейта", ведь сама неоднократно с ним сталкивалась и знает, как это больно. Но ситуация вокруг Морозюк, которая на фоне скандала просто "спряталась" на неделю, откровенно возмутила Тринчер.

"Это абсурд. Когда твой будущий муж с семьей обворовывает парней и девушек, которые прикрывают своей жизнью их же з*дницу, а потом покупают себе имущество на кровавые деньги - для меня здесь нет места "я не могу это комментировать, потому что это отец моего Ромчика", - написала она.

Тринчер высказалась о скандале вокруг Морозюк и ее жениха (скриншоты)

При этом певица отметила, что ей очень хотелось бы верить в то, что художница стала жертвой обстоятельств. Но ее опасения подтвердились, когда она посмотрела фрагмент интервью Морозюк, в котором она говорила о "серых" делах своего жениха.

Тринчер разнесла Морозюк (скриншоты)

Также артистка показала картину, подаренную ей художницей. По словам Тринчер, она благодарна за презент, но это не подкупает ее душу, потому что она "не продается даже за кольцо от GRAFF" (вероятно, певица намекнула на подарок, с которым жених Морозюк делал ей предложение).

Певица прокомментировала ситуацию вокруг Гринкевича (скриншоты)

Поэтому Тринчер призвала украинцев "быть смелыми и не спустить все с рук тому же злу". При этом она "репостнула" пост блогера и волонтера Игоря Лаченкова (Лачена), подробно расписавшего детали скандального дела Гринкевича.

Что Тринчер думает о скандале (скриншоты)

Дело Гринкевича - что известно

В конце декабря 2023 года ГБР задержал одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Гринкевиче, сын которого предложил руку и сердце Морозюк.

Журналист Евгений Плинский раскрыл детали скандала и отмечал, что жених художницы делал ей предложение в Венеции, "куда уехал как волонтер".

"Заработанные на коррупционных подрядах Минобороны деньги Рома тупо вкладывал в Соню. Миллионы оборонных гривен вкладывались в молодую девушку, ее творчество и успешный успех. Вместо дронов для ВСУ - покупались часы, вместо тепловизоров - украшения Cartier, вместо пикапов - новые тачки для невесты", - отмечал он.

На фоне этого Морозюк закрыла страницы в соцсетях. Лишь 6 января художница отреагировала на скандал вокруг жениха Гринкевича.