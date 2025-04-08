Игровые чудовища. 4 самых странных прототипа консолей, которые так и не вышли

Мир видеоигр знает немало странных устройств, но некоторые консоли так и остались в черновиках истории. Производители экспериментировали с формами и технологиями, но в итоге не решились выпустить их на рынок.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт XDA Developers рассказывает о самых необычных игровых консолях, которые могли изменить индустрию, но так и не добрались до пользователей.

Nintendo PlayStation

Это сотрудничество между Sony и Nintendo должно было объединить Super Nintendo и CD-гейминг. Однако творческие разногласия привели к тому, что Nintendo втихую отказалась от сделки, не уведомив об этом Sony, что положило начало одному из величайших соперничеств в истории видеоигр между двумя японскими гигантами.

SNES-CD так и не увидела свет, но стоит на минуту представить, что могло бы быть. Мир, в котором Nintendo и Sony стали бы партнерами, а не конкурентами? Мы никогда не узнаем, как эта консоль могла бы изменить ход истории гейминга, но сам факт существования прототипа подогревает бесконечные спекуляции.

Один из немногих сохранившихся экземпляров даже был продан за сотни тысяч долларов - доказательство того, насколько геймеры обожают "потерянные главы" игровой истории.

Nintendo PlayStation (фото: XDA Developers)

Оригинальный DualShock 3

PlayStation 3 во многом была консолью будущего, но первоначальная концепция контроллера - это был прямой билет в антиутопию. Вместо эргономичного и проверенного дизайна DualShock, Sony изначально представила контроллер, больше похожий на боевой бумеранг.

Да-да, это был серебристый изогнутый гаджет, который будто вдохновлялся "Терминатором" и "Матрицей", а не подростками 2005 года.

Мы можем лишь догадываться, каково было бы играть с этими длинными ручками, вместо привычного Sixaxis. До сих пор непонятно, как Sony считала этот дизайн практичным.

К счастью, компания прислушалась к критике, отказалась от абсурдной идеи и вернулась к классическому дизайну DualShock. Иногда настоящее новаторство - это вовремя остановиться.

DualShock 3 (фото: Wikimedia Commons)

Оригинальный концепт Xbox

Прототип был представлен на GDC 2000 во время выступления Билла Гейтса вместе с Дуэйном Джонсоном. Это был огромный металлический "X" - словно из тех, что можно увидеть в лихорадочном сне технического директора.

Монолитный алюминиевый блок с острыми краями больше напоминал арт-объект, чем игровую консоль.

Контроллер к прототипу был не менее диким. Изначально Xbox должен был получить геймпад Microsoft SideWinder Game Pad Pro. У него была форма бумеранга, один стик и шесть плотно расположенных кнопок. Все это выглядело настолько странно, что даже оригинальный контроллер Duke казался нормальным.

Очевидно, здесь победило правило "чем круче, тем лучше", и хотя это устройство никогда не предназначалось для массового выпуска, оно навсегда осталось реликтом своей эпохи.

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Комплекты разработчика для PlayStation 5

Когда в 2020 году в сети ходили слухи о дизайне PlayStation 5, просочившиеся изображения комплектов разработчика Sony взорвали интернет. Они имели форму жирной буквы V с глубокими вырезами и выглядели как устройство из научной фантастики.

В отличие от финального варианта PS5 с его элегантным, современным дизайном, эти комплекты были абсолютно толстыми, больше подходящими для охлаждения космического корабля, чем для запуска игр нового поколения.

Хотя прототипы для разработчиков редко бывают красивыми, эти были особенно странными. Интернет быстро подхватил тему, шутя, что Sony на самом деле собирается продавать футуристическую вафельницу вместо консоли.

Комплекты разработчика для PlayStation 5 (фото: Flook)