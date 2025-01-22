5 самых удобных консолей для фанатов мобильных игр
Мобильный гейминг становится все популярнее, и найти удобное устройство для игр - задача, которая волнует многих. Современные игровые консоли предлагают множество функций, от удобной эргономики до возможности играть на ходу.
Про 5 самых комфортных и продуманных консолей, которые идеально подойдут для фанатов мобильных игр, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget.
8BitDo Pro 2 Bluetooth Controller
8BitDo заслужила репутацию производителя универсальных геймпадов, которые совместимы с различными системами - от Nintendo Switch до Raspberry Pi. Хотя модель Pro 2 считается одним из лучших контроллеров для Switch, она также отлично подходит для Android и iOS.
Преимущество использования этих геймпадов с телефоном заключается в бесплатном программном обеспечении 8BitDo, которое предоставляет обширные возможности настройки кнопок - даже больше, чем на системе Nintendo.
Естественно, благодаря Bluetooth этот геймпад легко переключается между устройствами, что делает его выгодным приобретением для владельцев нескольких портативных устройств (например, Switch).
Плюсы:
- Удобный дизайн в стиле PlayStation
- Надежное программное обеспечение для настройки
- Доступен в разных цветах
Минусы:
- Не компактный, лучше переносить в чехле
8BitDo Pro 2 Bluetooth Controller (фото: Engadget)
SteelSeries Stratus+
Хотя дизайн DualShock от PlayStation за годы приобрел множество поклонников, у многих людей Xbox-геймпад стал стереотипным образом игрового контроллера (а также логотипом Discord).
Поэтому логично, что для мобильного гейминга существует больше вариантов с такой формой, и лучшие из них предлагает SteelSeries: Nimbus+ для устройств Apple и Stratus+ для устройств на базе Google (Android и Chromebook).
Эти два контроллера, по большей части, идентичны. У них есть плечевые кнопки и триггеры, идентичный D-pad, а также прочные крепления для телефона, позволяющие зафиксировать устройство сверху - крепление автоматически зажимает телефон. В отличие от зажимов от менее известных производителей, крепление SteelSeries для обоих контроллеров не создает трудностей при установке телефона.
Плюсы:
- Большее количество игроков привыкли к контроллерам в стиле Xbox
- Оба контроллера оснащены надежными зажимами для телефона
Минусы:
- Требуется покупать разные контроллеры в зависимости от используемой операционной системы
- Контроллер с прикрепленным зажимом становится громоздким
SteelSeries Stratus+ (фото: Engadget)
Razer Kishi Mobile Game Controller
Razer Kishi - это доступный вариант, в который легко вставить телефон. Прямая связь через USB-C (или Lightning для iPhone) быстрее, чем соединение по Bluetooth.
Главные преимущества Kishi - помимо высокого качества сборки от Razer - это возможность сквозной зарядки, благодаря чему вам не нужно отсоединять контроллер для зарядки телефона, а также компактный размер, в который устройство складывается, когда вы его снимаете.
Оно меньше, чем контроллеры SteelSeries, что делает его идеальным для переноски в маленькой сумке.
Плюсы:
- Обеспечивает прямое подключение к телефону вместо использования Bluetooth
- Компактно складывается, когда не используется
Минусы:
- Телефон с подключенным Kishi может казаться громоздким
Razer Kishi Mobile Game Controller (фото: Engadget)
Backbone One Mobile Gaming Controller
Новый Backbone One похож на Razer Kishi, но разработан специально для устройств Apple, хотя и стоит дороже (что объясняется его новизной и тем, что компания-производитель меньше). У него есть несколько преимуществ перед устройством Razer: более лаконичный дизайн и матовая текстура.
Кроме того, у него есть специфичные для Apple кнопки, которые значительно больше и удобнее для нажатия, чем кнопки на Kishi. А теперь, когда новые iPhone поддерживают USB-C, один и тот же Backbone One можно использовать как с iOS, так и с Android-смартфонами.
Плюсы:
- Приятное матовое покрытие
Минусы:
- Высокая цена
Backbone One Mobile Gaming Controller (фото: Engadget)
8Bitdo Zero 2 Bluetooth Gamepad
Если у вас большие руки, 8BitDo Zero 2 определенно не для вас - ваши кисти, скорее всего, устанут, если вы будете слишком долго играть с этим миниатюрным Bluetooth-контроллером.
Но для всех остальных его стоит рассмотреть хотя бы потому, что он настолько мал, что его можно всегда носить с собой на случай "геймерской чрезвычайной ситуации".
Плюсы:
- Милый и крошечный
- Идет с ремешком для крепления к сумке
Минусы:
- Слишком маленький для геймеров с большими руками
8Bitdo Zero 2 Bluetooth Gamepad (фото: Engadget)
Раньше мы писали про 12 самых популярных игр на консоли Nintendo Switch.
А еще у нас есть материал о том, как выбрать правильный геймпад для вашего ПК или консоли.