Ігрові чудовиська. 4 найдивніших прототипи консолей, які так і не вийшли

Світ відеоігор знає чимало дивних пристроїв, але деякі консолі так і залишилися в чернетках історії. Виробники експериментували з формами і технологіями, але зрештою не наважилися випустити їх на ринок.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт XDA Developers розповідає про найнезвичайніші ігрові консолі, які могли змінити індустрію, але так і не дісталися до користувачів.

Nintendo PlayStation

Ця співпраця між Sony і Nintendo мала об'єднати Super Nintendo і CD-геймінг. Однак творчі розбіжності призвели до того, що Nintendo нишком відмовилася від угоди, не повідомивши про це Sony, що поклало початок одному з найбільших суперництв в історії відеоігор між двома японськими гігантами.

SNES-CD так і не побачила світ, але варто на хвилину уявити, що могло б бути. Світ, у якому Nintendo і Sony стали б партнерами, а не конкурентами? Ми ніколи не дізнаємося, як ця консоль могла б змінити хід історії геймінгу, але сам факт існування прототипу підігріває нескінченні спекуляції.

Один із небагатьох збережених екземплярів навіть був проданий за сотні тисяч доларів - доказ того, наскільки геймери обожнюють "загублені глави" ігрової історії.

Nintendo PlayStation (фото: XDA Developers)

Оригінальний DualShock 3

PlayStation 3 багато в чому була консоллю майбутнього, але початкова концепція контролера - це був прямий квиток в антиутопію. Замість ергономічного і перевіреного дизайну DualShock, Sony спочатку представила контролер, більше схожий на бойовий бумеранг.

Так-так, це був сріблястий вигнутий гаджет, який ніби надихався "Термінатором" і "Матрицею", а не підлітками 2005 року.

Ми можемо лише здогадуватися, як було б грати з цими довгими ручками, замість звичного Sixaxis. Досі незрозуміло, як Sony вважала цей дизайн практичним.

На щастя, компанія прислухалася до критики, відмовилася від абсурдної ідеї і повернулася до класичного дизайну DualShock. Іноді справжнє новаторство - це вчасно зупинитися.

DualShock 3 (фото: Wikimedia Commons)

Оригінальний концепт Xbox

Прототип був представлений на GDC 2000 під час виступу Білла Гейтса разом із Дуейном Джонсоном. Це був величезний металевий "X" - немов із тих, що можна побачити в гарячковому сні технічного директора.

Монолітний алюмінієвий блок із гострими краями більше нагадував арт-об'єкт, ніж ігрову консоль.

Контролер до прототипу був не менш диким. Спочатку Xbox мав отримати геймпад Microsoft SideWinder Game Pad Pro. У нього була форма бумеранга, один стік і шість щільно розташованих кнопок. Усе це виглядало настільки дивно, що навіть оригінальний контролер Duke здавався нормальним.

Очевидно, тут перемогло правило "чим крутіше, тим краще", і хоча цей пристрій ніколи не призначався для масового випуску, він назавжди залишився реліктом своєї епохи.

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Комплекти розробника для PlayStation 5

Коли у 2020 році в мережі ширилися чутки про дизайн PlayStation 5, зображення комплектів розробника Sony, що просочилися, підірвали інтернет. Вони мали форму жирної літери V з глибокими вирізами і виглядали як пристрій із наукової фантастики.

На відміну від фінального варіанту PS5 з його елегантним, сучасним дизайном, ці комплекти були абсолютно товстими, більше придатними для охолодження космічного корабля, ніж для запуску ігор нового покоління.

Хоча прототипи для розробників рідко бувають красивими, ці були особливо дивними. Інтернет швидко підхопив тему, жартуючи, що Sony насправді збирається продавати футуристичну вафельницю замість консолі.

Комплекти розробника для PlayStation 5 (фото: Flook)