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Не ігноруйте це: Супрун звернулася до українців через масові пожежи

STYLERЖиття    08.04.2020 - 23:34
Не ігноруйте це: Супрун звернулася до українців через масові пожежи
Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Супрун закликала припинити спалювати сухостій та листя і пояснила, як їх правильно можна утилізувати

Масові пожежі в Україні призвели до забруднення повітря, що негативно впливає на здоров'я людей, особливо в період карантинних обмежень через коронавірус - коли оселі необхідно частіше провітрювати. Уляна Супрун вказала на негативні наслідки від "поганого повітря" і закликала припинити посилювати цю проблему - не підпалювати сухостій.

Колишня керівниця МОЗ обурюється, що громадяни вперто ігнорують рекомендації та заборони підпалювати залишки рослин чи навіть цілі поля, щоб позбутися сухого листя та трави.

Медик навела сумні дані ДСНС про те, що кількість таких пожеж кардинально зросла порівняно з минулим роком. Так, рятувальники повідомили про 541 випадок загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах лише за минулу добу.

"З початку року зафіксовано 15 491 випадків загорянь, що знищило 17 тисяч гектарів екосистем", - пише Супрун у своєму Facebook.

Також вона зазначила, що кілька днів тому почалися лісові пожежі на території Чорнобильської зони відчуження, які навіть зафіксували супутники NASA.

Рятувальники досі намагаються ліквідувати пожежу, а вируючий вогонь під ЧАЕС не на жарт стривожив українців через вірогідне підвищення радіаційного фону.

"Підпалювати залишки рослин - шкідливо, неекологічно, нецивілізовано та небезпечно. Навіть незначна відкрита площа горіння та сильний вітер можуть призвести до того, що невелике багаття перетвориться на неконтрольовану пожежу. Це вже має зупиняти людей від такої небезпечної практики", - йдеться в публікації.

Супрун звертає увагу, що в Україні багато людей продовжують підпалювати поля, листя і сухостій без необхідності, але зі значним збитком для навколишнього середовища, екосистем і здоров'я людей. Адже разом із листям і сухостоєм спалюється сміття, що робить ситуацію ще більш небезпечною.

Екс-чиновниця підозрює, що багато таких палів сухостою і листя переконані в безальтернативності даного способу прибрати листя.

"Але це не так. Листя та суху траву можна зібрати і компостувати в спеціальних ямах. Для цього потрібно лише трохи часу і організації. Розкажіть своїм знайомим про цей теж", - закликала вона.

Крім того, Супрун вважає, що зараз хороший час для того, щоб активно боротися із цією застарілою практикою і більше дбати про навколишнє середовище.

"Від цього, зокрема, залежить наше здоров'я і людей навколо", - зазначила медик.

Супрун закликала українців, у яких є родичі або знайомі, які жиуть за містом або в селах, зателефонувати їм вже сьогодні, пояснити і розповісти "про наслідки, про відповідальність, про здоровий глузд".

"Якщо ви бачите, що хтось з ваших сусідів палить купи листя - не ігноруйте це, підійдіть та спокійно поясніть чому цього не треба робити. В деяких випадках про факт підпалу потрібно повідомляти в поліцію", - зазначила вона.

Як повідомлялося раніше, в Україні хочуть посилити відповідальність за самовільне випалювання рослинності або її залишків.

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