Пожежа під ЧАЕС: став відомий радіаційний фон і концентрація цезію в повітрі

Пожежа в Чорнобильській зоні (колаж РБК-Україна)

Пожежу в Чорнобильській зоні не можуть загасити вже чотири дні

Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження триває з 4 квітня й досі. Всього до ліквідації вогняної стихії залучили 274 осіб і 77 одиниць техніки, у тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти від ДСНС.

Рятувальники розповіли, що ще одне загоряння трав'яного настилу та чагарників сталося 6 квітня біля села Давидки Народицького району Житомирської області в поймі річки Грезля.

7-го пожежа поширилася на квартали Денисовецького лісництва Зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення Київської області.

8 квітня вдень гасіння лісових пожеж на території Денисовецького і Котовського лісництва триває.

У прес-службі ДСНС запевнили, що радіаційний фон по Києву та Київській області - в межах норми і не перевищує природних фонових значень (у столиці - 0,013 мР/год, а в області - в межах 0,012 мР/год). Нагадаємо, що допустимий фон становить від 0,05 мР/год.

"У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль – 0,021 мР/год. на КДП Дитятки 0,011 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.)", - йдеться в повідомленні.

Пожежу в Чорнобильській зоні гасять за допомогою авіації (Фото: dsns.gov.ua)

У Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки заявили про проведення фахівцями низки прогнозних оцінок розповсюдження потенційно забрудненої хмари з зони пожежі під ЧАЕС по вихідним даним, викладеним на офіційних сайтах ДАЗВ і ДСНС станом на ранок 8 квітня.

Для моделювання використовувалася система підтримки прийняття рішень RODOS.

Зазначається, що за прогнозними розрахунками потенційної концентрації Cs-137 в приземному шарі атмосферного повітря північно-західній частині Києва максимальні значення могли досягти 1,0-2,0 мб/м3 в період з години до трьох годин дня 8 квітня.

"При цьому Нормами радіаційної безпеки України НРБУ-97 допустима концентрація Cs-137 (PC inhal В ) встановлена на рівні 800 мБк/м3", - вказується в повідомленні.

Пожежа в Чорнобильській зоні - стала відома концентрація цезію у повітрі (Фото: sstc.ua)

Раніше в поліції заявили, що пожежу в Чорнобильській зоні влаштував 27-річний житель села Рагівка Київської області. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу.