Не игнорируйте это: Супрун обратилась к украинцам из-за массовых пожаров

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Супрун призвала прекратить жечь сухостой и листья и объяснила, как их правильно можно утилизировать

Массовые пожары в Украине привели к загрязнению воздуха, что негативно влияет на здоровье людей, особенно в период карантинных ограничений из-за коронавируса - когда дома необходимо чаще проветривать. Уляна Супрун указала на негативные последствия от "плохого воздуха" и призвала прекратить усугублять эту проблему - не поджигать сухостой.

Бывший руководитель Минздрава возмущается, что граждане упорно игнорируют рекомендации и запреты поджигать остатки растений или даже целые поля, чтобы избавиться сухих листьев или травы.

Медик привела печальные данные ГСЧС о том, что количество таких пожаров кардинально возросло по сравнению с прошлым годом. Так, спасатели сообщили о 541 случае возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах только за прошлые сутки.

"С начала года зафиксировано 15 491 случаев возгораний, что уничтожило 17 000 гектаров экосистем", - пишет Супрун в своем Facebook.

Также она отметила, что несколько дней назад начались лесные пожары на территории Чернобыльской зоны отчуждения, которые даже зафиксировали спутники NASA.

Спасатели до сих пор пытаются ликвидировать пожар, а бушующий огонь под ЧАЭС не на шутку встревожил украинцев из-за вероятного повышения радиационного фона.

"Поджигать остатки растений - вредно, неэкологично, нецивилизованно и опасно. Даже незначительная открытая площадь горения и сильный ветер могут привести к тому, что небольшой костер превратится в неконтролируемый пожар. Это уже должно останавливать людей от такой опасной практики", - говорится в публикации.

Супрун обращает внимание, что в Украине многие люди продолжают поджигать поля, листья и сухостой без необходимости, но со значительным ущербом для окружающей среды, экосистем и здоровья людей. Ведь вместе с листьями и сухостоем сжигается и мусор, что делает ситуацию еще более опасной.

Экс-чиновник подозревает, что многие такие поджигатели сухостоя и листьев убеждены в безальтернативности данного способа убрать листья.

"Но это не так. Листья и сухую траву можно собрать и компостировать в специальных ямах. Для этого нужно лишь немного времени и организации. Расскажите своим знакомым об этом тоже", - призвала она.

Кроме того, Супрун считает, что сейчас хорошее время для того, чтобы активно бороться с этой устаревшей практикой и больше заботиться об окружающей среде.

"От этого, в частности, зависит наше здоровье и людей вокруг", - отметила медик.

Супрун призвала украинцев, у которых есть живущие а городом или в селах родственники или знакомые, позвонить им уже сегодня, объяснить и рассказать "о последствиях, об ответственности, о здравом смысле".

"Если вы видите, что кто-то из ваших соседей жжет кучи листьев - не игнорируйте это, подойдите и спокойно объясните почему этого не надо делать. В некоторых случаях о факте поджога нужно сообщать в полицию", - отметила она.

Как сообщалось ранее, в Украине хотят ужесточить ответственность за самовольное выжигание растительности или ее остатков.