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У Раді розглянуть посилення відповідальності за забруднення повітря

Новини » Політика     08.04.2020 - 10:43
У Раді розглянуть посилення відповідальності за забруднення повітря
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання комітету відбудеться у режимі відеоконференції

Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності у середу, 8 квітня, розгляне законопроекти про посилення відповідальності за забруднення повітря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті Верховної ради.

Так, засідання комітету відбудеться у режимі відеоконференції. Його початок запланований на 14:15.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним: проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) (р.№2339, н.д. О.Бондаренко та ін.)", - вказано у порядку денному.

Крім того, парламентарі розглянуть альтернативний до цього проект закону №2339-1 "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу (щодо збільшення розмірів штрафів за забруднення атмосферного повітря)".

Нагадаємо, у Верховній раді України зареєстровано законопроект №3307 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за самовільне випалювання рослинності або її залишків".

Як писало РБК-Україна, у Києві за останній тиждень, з 31 березня по 6 квітня, синоптики зафіксували збільшення забруднення повітря.

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