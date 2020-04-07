У Києві зафіксували збільшення забруднення повітря

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За останній тиждень збільшилася вміст у повітрі формальдегіду, діоксиду азоту та діоксиду сірки

У Києві за останній тиждень, з 31 березня по 6 квітня, синоптики зафіксували збільшення забруднення повітря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Повідомляється, що всього було проаналізовано 1166 проб повітря на 12-ти стаціонарних постах обсерваторії.

"загалом, порівняно з попереднім тижнем, в повітрі міста вміст формальдегіду, діоксиду азоту та діоксиду сірки трохи підвищилося (більш помітно - 4 і 6 квітня), оксиду вуглецю і зважених речовин - не змінилося", - повідомили в обсерваторії.

При цьому синоптики відзначили, що в найближчі дні метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок в атмосфері.

Раніше РБК-Україна писало, що у Чорнобильські зоні четвертий день намагаються загасити пожежу, але ситуація контрольована. Вранці 6 квітня вертольотами ДСНС проводилася повітряна розвідка.

Також повідомлялося, що в столиці за останній час зафіксовано 144 пожежі в екосистемах загальною площею понад 30 гектарів. Всього в області пожежі поширилися на територію 135 гектарів.