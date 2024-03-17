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"И пусть весь мир подождет". Лилия Ребрик показала новые кадры с новорожденной дочкой Аделиной

Воскресенье 17 марта 2024 13:10
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"И пусть весь мир подождет". Лилия Ребрик показала новые кадры с новорожденной дочкой Аделиной Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Иванна Пашкевич

42-летняя актриса и телеведущая Лилия Ребрик, которая на днях в третий раз стала мамой, показала новые трогательные кадры с новорожденной дочерью Адель.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Лилия Ребрик показала новые кадры из роддома

Так, в своих stories звезда опубликовала ролик, который состоял из фотографий и видео, сделанных после рождения малышки.

"... и пусть весь мир подождет...", - написала телеведущая.

&quot;И пусть весь мир подождет&quot;. Лилия Ребрик показала новые кадры с новорожденной дочкой Аделиной&quot;И пусть весь мир подождет&quot;. Лилия Ребрик показала новые кадры с новорожденной дочкой Аделиной&quot;И пусть весь мир подождет&quot;. Лилия Ребрик показала новые кадры с новорожденной дочкой Аделиной

Лилия Ребрик показала новые фото из роддома (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На нескольких кадрах изображен ее муж, Андрей Дикий, который во время родов был рядом с Лилией и поддерживал ее.

&quot;И пусть весь мир подождет&quot;. Лилия Ребрик показала новые кадры с новорожденной дочкой Аделиной&quot;И пусть весь мир подождет&quot;. Лилия Ребрик показала новые кадры с новорожденной дочкой Аделиной

Лилия Ребрик с мужем и дочерью Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, звездные супруги стали родителями третий раз 15 марта. Ребрик родила дочь, которую назвали Аделиной.

Пара также воспитывает двоих детей - дочерей Диану и Полину.

Ранее мы писали, что Ребрик разнесла украинцев, считающих, что она рождает в третий раз, чтобы муж "откосил от армии".

Также мы рассказывали, что актер и военный Гарик Бирча впервые стал отцом.

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