"И пусть весь мир подождет". Лилия Ребрик показала новые кадры с новорожденной дочкой Аделиной

42-летняя актриса и телеведущая Лилия Ребрик, которая на днях в третий раз стала мамой , показала новые трогательные кадры с новорожденной дочерью Адель.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

На нескольких кадрах изображен ее муж, Андрей Дикий, который во время родов был рядом с Лилией и поддерживал ее.

Так, в своих stories звезда опубликовала ролик, который состоял из фотографий и видео, сделанных после рождения малышки.

Ранее мы писали, что Ребрик разнесла украинцев, считающих, что она рождает в третий раз, чтобы муж "откосил от армии".

Также мы рассказывали, что актер и военный Гарик Бирча впервые стал отцом.