"І нехай весь світ зачекає". Лілія Ребрик показала нові кадри з новонародженою донечкою Аделіною

42-річна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка днями втретє стала мамою , показала нові зворушливі кадри з новонародженою донечкою Адель.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Пара також виховує двох дітей - доньок Діану і Поліну.

Лілія Ребрик з чоловіком та донькою Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На декількох кадрах зображений її чоловік, Андрій Дикий, який під час пологів був поруч з Лілією і підтримував її.

"… і нехай весь світ зачекає…", - написала телеведуча.

Так, у своїх stories зірка опублікувала ролик, який складався зі світлин та відео, зроблених після народження малечі.

Раніше ми писали, що Ребрик рознесла українців, які вважають, що вона народжує втретє, щоб чоловік "відскосив від армії".

Також ми розповідали, що актор та військовий Гарік Бірча вперше став батьком.