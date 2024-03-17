"І нехай весь світ зачекає". Лілія Ребрик показала нові кадри з новонародженою донечкою Аделіною
42-річна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка днями втретє стала мамою, показала нові зворушливі кадри з новонародженою донечкою Адель.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Лілія Ребрик показала нові кадри з пологового
Так, у своїх stories зірка опублікувала ролик, який складався зі світлин та відео, зроблених після народження малечі.
"… і нехай весь світ зачекає…", - написала телеведуча.
Лілія Ребрик показала нові фото з пологового (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
На декількох кадрах зображений її чоловік, Андрій Дикий, який під час пологів був поруч з Лілією і підтримував її.
Лілія Ребрик з чоловіком та донькою Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, зіркове подружжя стало батьками втретє 15 березня. Ребрик народила доньку, яку назвали Аделіною.
Пара також виховує двох дітей - доньок Діану і Поліну.
Раніше ми писали, що Ребрик рознесла українців, які вважають, що вона народжує втретє, щоб чоловік "відскосив від армії".
Також ми розповідали, що актор та військовий Гарік Бірча вперше став батьком.