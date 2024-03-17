ua en ru
Нд, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"І нехай весь світ зачекає". Лілія Ребрик показала нові кадри з новонародженою донечкою Аделіною

Неділя 17 березня 2024 13:10
UA EN RU
"І нехай весь світ зачекає". Лілія Ребрик показала нові кадри з новонародженою донечкою Аделіною Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Іванна Пашкевич

42-річна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка днями втретє стала мамою, показала нові зворушливі кадри з новонародженою донечкою Адель.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Лілія Ребрик показала нові кадри з пологового

Так, у своїх stories зірка опублікувала ролик, який складався зі світлин та відео, зроблених після народження малечі.

"… і нехай весь світ зачекає…", - написала телеведуча.

&quot;І нехай весь світ зачекає&quot;. Лілія Ребрик показала нові кадри з новонародженою донечкою Аделіною&quot;І нехай весь світ зачекає&quot;. Лілія Ребрик показала нові кадри з новонародженою донечкою Аделіною&quot;І нехай весь світ зачекає&quot;. Лілія Ребрик показала нові кадри з новонародженою донечкою Аделіною

Лілія Ребрик показала нові фото з пологового (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На декількох кадрах зображений її чоловік, Андрій Дикий, який під час пологів був поруч з Лілією і підтримував її.

&quot;І нехай весь світ зачекає&quot;. Лілія Ребрик показала нові кадри з новонародженою донечкою Аделіною&quot;І нехай весь світ зачекає&quot;. Лілія Ребрик показала нові кадри з новонародженою донечкою Аделіною

Лілія Ребрик з чоловіком та донькою Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, зіркове подружжя стало батьками втретє 15 березня. Ребрик народила доньку, яку назвали Аделіною.

Пара також виховує двох дітей - доньок Діану і Поліну.

Раніше ми писали, що Ребрик рознесла українців, які вважають, що вона народжує втретє, щоб чоловік "відскосив від армії".

Також ми розповідали, що актор та військовий Гарік Бірча вперше став батьком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лілія Ребрик народження дитини Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Більше 6,6 тисячі росіян, 59 танків й не тільки: названо втрати РФ за тиждень
Більше 6,6 тисячі росіян, 59 танків й не тільки: названо втрати РФ за тиждень