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Бардаш в России решил сменить имя и получить новый паспорт

Новина українською →
Четверг 22 сентября 2022 17:53
Бардаш в России решил сменить имя и получить новый паспорт Фото: Юрий Бардаш решил сменить имя (facebook.com/yura.bardash)
Автор: Владимир Костырин

Юрий Бардаш, уехавший из Украины через Грузию в Россию, решил осесть в Москве, сменить имя и обзавестись новым паспортом. Скандальный артист-украинофоб расхваливает захватническую политику страны-агрессора и считает, что российские оккупанты "качнут так, что Европа исчезнет".

Об этом бывший продюсер "Грибов" рассказал в своем новом эфире на Telegram-канале.

Также Бардаш наплел о якобы отсутствии в РФ цензуры и посетовал, что из-за такой свободы слова местная "либеральная прослойка" будто бы подвергает критике путинскую войну и "хочет поражения наших войск, наших русских солдат".

"Демократичнее общества, чем здесь, я не видел никогда нигде. У меня волосы дыбом становятся, насколько власть России позволяет в столь тяжелое для народа время этим всем говорилкам говорить", - рассказывает он.

При этом Бардаш призывает украинцев ждать, что российские захватчики "придут и освободят".

"Это произойдет, это уже происходит", - уверяет коллаборант и добавляет, что "через крепкий кулак" армии РФ якобы "должно произойти единение украинцев и россиян".

Бардаш в России решил сменить имя и получить новый паспорт

"Философ" Юрий Бардаш поделился новыми мыслями в эфире (фото: скриншот t.me/yourabardash)

Бардаш рассказал, что получает российский паспорт, и сменил имя с Юрия на Георгия, а произошло это по рекомендации священника в монастыре в Печорах.

"Владыка Тихон благословил меня на дела. И когда мы знакомились, я сказал, что меня зовут Юрий. Он поправил, что меня зовут Георгий, поэтому в моем паспорте, который я буду получать, российский паспорт, там уже будет Георгий Бардаш, а не Юрий", - поведал экс-продюсер.

Бардаш в России решил сменить имя и получить новый паспорт

Бардаш уже не Юрий, а Георгий (фото: скриншот t.me/yourabardash)

Напомним, ранее сообщалось, что из-за позиции Бардаша о войне РФ против Украины от него ушла вторая жена за пять лет.

Также перед этим мы писали, что не так с Бардашем, который вообразил себя философом.

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