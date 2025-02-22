Кто выиграет УПЛ: свежие прогнозы букмекеров

Зимняя пауза в украинском футболе подошла к концу и команды вернулись к соревнованиям . Основная интрига заключается в том: кто станет чемпионом УПЛ сезона 2024/2025.

РБК-Украина предлагает вам ознакомиться с мнениями букмекеров по поводу фаворита на триумф по итогам текущего сезона украинской Премьер-лиги.

Кто выиграет УПЛ: прогноз букмекеров

Любой прогноз на спортивные события объясняется рядом различных факторов. В частности, коэффициент на триумфатора УПЛ зависит от нынешнего состояния лидеров в турнирной таблице чемпионата Украины.

Сейчас тройка сильнейших подошла к старту второго круга УПЛ со следующими зачетными пунктами: "Динамо" - 43, "Александрия" - 38, "Шахтер" - 33. При этом, горняки сыграли на один матч меньше своих соперников.

На основе этих показателей букмекерские конторы Favbet и MelBet определили фаворита украинской футбольной лиги.

Так, по их мнению дончане и киевляне имеют больше всего шансов на триумф в УПЛ. Вариант с тем, что "Александрия" сможет достичь успеха, выглядит, по мнению букмекеров, очень удивительным.

Прогноз от Favbet

"Динамо" - 1.19

"Шахтер" - 6.5

"Александрия" - 75

Успех остальных команд оценивается коэффициентом 200 и выше.

Прогноз от MelBet

"Динамо" - 1.16

"Шахтер" - 6

"Александрия" - 50

Успех остальных команд оценивается коэффициентом 100 и выше.

Что дают победа и призовые места в УПЛ?

Со следующего сезона победитель УПЛ больше не будет иметь возможности напрямую выступать в групповом этапе Лиги чемпионов, так как украинский чемпионат опустился в рейтинге УЕФА на 23-е место.

А еще от Украины в еврокубках теперь будет выступать 4 команды, а не 5. И ни одна не будет иметь гарантированного места в основном этапе соревнований: каждый клуб из топ-4 УПЛ должен будет пройти квалификационные раунды, чтобы выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге Конференций.

Чемпион Украины стартует в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда. Серебряный призер свои выступления начнет с первого квалификационного этапа Лиги Европы. Команды же, которые займут 3 и 4 место по итогам текущего сезона УПЛ, начнут свой еврокубковый путь со второго квалификационного раунда Лиги Конференций.