Суперкомпьютер назвал главного фаворита Лиги чемпионов 2024/25: кто станет триумфатором?

Искусственный интеллект определил, какая из команд может победить в финале Лиги чемпионов

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Opta Analyst .

11-го февраля стартовали переходные матчи ЛЧ за выход в 1/8 финала кубка. 18 - 19-го числа пройдут ответные матчи, по итогам которых определится 8-ка команд, которая присоединится к 8-и клубам, которые уже заблаговременно забронировали места в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сейчас букмекеры делают свои прогнозы относительно того, игроки какой команды поднимут ушастый кубок над своими головами. Интересно, что кроме букмекерских пророчеств свое сделал и суперкомпьютер.

В частности, программа смоделировала матчи 10 000 раз и по их итогам назвала своего фаворита. Итак, командой-победительницей по мнению Искусственного интеллекта стал английский "Ливерпуль". Об этом сообщает Opta Analyst. Шансы "красных" оцениваются в 24,6%.

Кроме того отметим, что в тройку вероятных претендентов на победу в самом престижном евротурнире по футболу вошел лондонский Арсенал (16,6%) и миланский Интер (14,5%) соответственно.

Кстати, шансы мадридского Реала снова победить в Лиге чемпионов программа оценивает лишь в 4,4%. К тому же, подопечным Карло Анчелотти придется еще раз сыграть против Манчестер Сити, чтобы для начала пробиться в 16-ку сильнейших команд.

Что касается команд, которые по версии суперкомпьютера почти совсем не имеют шансов на победу в Лиге чемпионов, то это французский Брест. ИИ на успех этой команды не дает даже сотой или десятой одного процента.