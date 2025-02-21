УПЛ возвращается: полное расписание матчей 21-24 февраля

После долгой паузы, которая длилась более чем два месяца (с 16 декабря) возобновляется чемпионат украинской Премьер-лиги. Программа 18-го тура растянется на четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Первый поединок будет сыгран уже в пятницу, 21 февраля. В нем сойдутся ковалевский "Колос" и одесский "Черноморец".

В субботу, 22-го февраля, состоятся три поединка. Откроет день матч криворожского "Кривбасса" и ровенского "Вереса". Номинальными хозяевами будут подопечные Юрия Вернидуба. Но игра перенесена в Ровно, из-за неготовности поля на стадионе в Кривом Роге. В этот же день болельщиков ожидает еще два интересных противостояния: "Ингулец" - "Полесье" и "Рух" - ЛНЗ.

Три матча будут сыграны в воскресенье, 23 февраля. В 18:00 начнется центральный поединок между киевским "Динамо" и львовскими "Карпатами". Киевляне уверенно возглавляют турнирную таблицу, львовяне существенно усилились зимой - может получиться очень напряженное противостояние.

Также в воскресенье состоятся еще два матча. "Оболонь" - "Ворскла" и "Александрия" - "Заря".

И в понедельник, 24 февраля, программу тура закроют донецкий "Шахтер" и столичный "Левый Берег".

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Начиная с февраля он появился и на медиасервисе MEGOGO. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Перечень матчей 18-го тура Премьер-лиги:

21 февраля (пятница)

15:30, "Колос" - "Черноморец"

22 февраля (суббота)

13:00, "Кривбасс" - "Верес"

15:30, "Ингулец" - "Полесье"

18:00, "Рух" - ЛНЗ

23 февраля (воскресенье)

13:00, "Оболонь" - "Ворскла"

15:30, "Александрия" - "Заря"

18:00, "Динамо" - "Карпаты"

24 февраля (понедельник)