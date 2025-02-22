Хто виграє УПЛ: свіжі прогнози букмекерів

Зимова пауза в українському футболі добігла завершення і команди повернулися до змагань . Основна інтрига полягає у тому: хто стане чемпіоном УПЛ сезону 2024/2025.

РБК-Україна пропонує вам ознайомитись з думками букмекерів з приводу фаворита на тріумф за підсумками поточного сезону української Прем'єр-ліги.

Хто виграє УПЛ: прогноз букмекерів

Будь-який прогноз на спортивні події пояснюється низкою різних факторів. Зокрема, коефіцієнт на тріумфатора УПЛ залежить від нинішнього стану лідерів у турнірній таблиці чемпіонату України.

Зараз трійка найсильніших підійшла до старту другого кола УПЛ з наступними заліковими пунктами: "Динамо" - 43, "Олександрія" - 38, "Шахтар" - 33. При цьому, гірники зіграли на один матч менше від своїх суперників.

На основі цих показників букмекерські контори Favbet та MelBet визначили фаворита української футбольної ліги.

Отож, на їхню думку донеччани та кияни мають найбільше шансів на тріумф в УПЛ. Варіант з тим, що "Олександрія" зможе досягти успіху, виглядає, за переконаннями букмекерів, дуже дивовижним.

Прогноз від Favbet

"Динамо" - 1.19

"Шахтар" - 6.5

"Олександрія" - 75

Успіх решти команд оцінюється коефіцієнтом 200 і вище.

Прогноз від MelBet

"Динамо" - 1.16

"Шахтар" - 6

"Олександрія" - 50

Успіх решти команд оцінюється коефіцієнтом 100 і вище.

Що дають перемога і призові місця в УПЛ?

З наступного сезону переможець УПЛ більше не матиме можливості напряму виступати в груповому етапі Ліги чемпіонів, так як український чемпіонат опустився у рейтингу УЄФА на 23-е місце.

А ще від України в єврокубках тепер виступатиме 4 команди, а не 5. І жодна не матиме гарантованого місця в основному етапі змагань: кожен клуб з топ-4 УПЛ повинен буде пройти кваліфікаційні раунди, щоб виступати в Лізі чемпіонів, Лізі Європи чи Лізі Конференцій.

Чемпіон України стартує у Лізі чемпіонів з другого кваліфікаційного раунду. Срібний призер свої виступи розпочне з першого кваліфікаційного етапу Ліги Європи. Команди ж, які посядуть 3 та 4 місце за підсумками поточного сезону УПЛ, почнуть свій єврокубковий шлях з другого кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій.