Зарплата Трампа. Сколько денег будет получать новый президент США

Должность президента в любой стране мира считается тяжелой работой. А тем более - работа президента США. Она должна хорошо оплачиваться, а еще - президенту нужно очень много вещей для надлежащего функционирования.

Какая заработная плата у президента США и какие есть у него дополнительные выплаты и привилегии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на IFL Science.

Какая зарплата у президента США

По состоянию на январь 2025 года президент США получает общую годовую зарплату в размере 400 000 долларов США. В соответствии с Кодексом США, эту сумму ему выплачивают частями ежемесячно.

Помимо основной зарплаты, президент имеет право на ежегодную компенсацию на расходы:

50 000 долларов США - на личные расходы, например, на одежду

100 000 долларов США - на дорожные расходы

19 000 долларов США - на официальные развлечения

Другие привилегии:

100 000 долларов на ремонт Белого дома при переезде

Бесплатное медицинское обслуживание

Бесплатный транспорт: президентский лимузин, вертолет Marine One, самолет Air Force One

Услуги поваров, садовников, уборщиков, персонала Белого дома

А также президент и его ближайшие родственники могут жить в Белом доме бесплатно - во время пребывания в должности. Это дом площадью 5109 квадратных метров, который содержит 132 комнаты, включая кинотеатр, боулинг и цветочный магазин.

Как менялись зарплаты президентов США

С момента вступления в должность первого президента США Джорджа Вашингтона и до 2024 года было всего пять повышений зарплаты: в 1873, 1909, 1949, 1969 и 2001 годах.

Первая зарплата президента США была в размере 25 000 долларов (с учетом инфляции сейчас бы это было 896 000 долларов США).

В 1873 году - подняли до 50 000 долларов США (примерно 1,3 млн долларов)

В 1909 году - президенты получали 75 000 долларов США (примерно 2,6 млн долларов)

В 1949 - зарплату подняли до 100 000 долларов (примерно 1,3 млн долларов)

В 1969 - до 200 000 долларов (1,7 млн долларов в современной стоимости)

В 1999 году была принята поправка, согласно которой, зарплата президента США увеличилась до 400 000 долларов США. Выглядит так, будто подняли в два раза? Но это не так, поскольку несмотря на номинальное повышение, заработная плата потеряла ценность со временем, если ее скорректировать на инфляцию.

Не все президенты США получали зарплаты

Стоит добавить, что некоторые президенты США отказывались от своей зарплаты и отдавали ее на благотворительность.

Например, в свою прошлую каденцию Дональд Трамп отказался брать президентскую зарплату.

Он оставил себе 1 доллар, а все остальное пожертвовал различным государственным учреждениям: Службе национальных парков, Управлению главного хирурга США, Министерству сельского хозяйства и Национальному институту злоупотребления алкоголем и алкоголизма.

И это неудивительно, поскольку Трамп зарабатывал на тот момент на своей собственности, отелях, полях для гольфа и других бизнесах.

Также свою зарплату отдавали благотворительным организациям президенты Джон Ф. Кеннеди и Герберт Гувер.