Трамп прибыл в Вашингтон перед инаугурацией. СМИ узнали детали

Новоизбранный президент США Дональд Трамп перед инаугурацией прибыл в Вашингтон 18 января. Она должна состояться 20 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Как пишет издание, самолет Трампа приземлился в аэропорту Даллеса вечером перед тем, как он направился в гольф-клуб Trump Sterling для запланированных вечерних праздников и фейерверков.

Трамп вышел из самолета около 7:20 вечера, он не отвечал на вопросы, говорят журналисты, но ненадолго остановился, чтобы помахать прессе и дважды махнул кулаком в воздухе.

Ранее Трамп, Мелания и их сын Бэррон сели на самолет в 17:13 по восточному времени и вылетели из международного аэропорта Палм-Бич, штат Флорида, вблизи Мар-а-Лаго . Они втроем развернулись на лестнице, и Трамп помахал рукой, прежде чем пойти внутрь самолета.

"Пока Трамп проводит время в своем клубе, новоизбранный вице-президент Джей Ди Вэнс посетит прием для членов кабинета министров и устроит ужин в Вашингтоне", - констатирует издание.

В воскресенье, 19 января, накануне своей инаугурации, Трамп должен принять участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище, а затем отправиться на митинг на Capital One Arena в Вашингтоне. После митинга состоится частный ужин.

День инаугурации Трампа

В день инаугурации Трамп начнет традиционную молитвенную службу в епископальной церкви Святого Иоанна, а затем направится в Белый дом на традиционный чай с Джо Байденом и первой леди, которые покидают свой пост.

Затем Трамп направится в Капитолий. Более 250 тысяч гостей получили билеты для просмотра инаугурации со всей территории Капитолия. Объединенный комитет Конгресса по инаугурационным церемониям, который отвечает за планирование мероприятия, отметил в заявлении, что "подавляющее большинство гостей, имеющих билеты, не смогут посетить церемонии лично".

"На инаугурации будут отсутствовать бывшая первая леди Мишель Обама и бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Ни одна из них не объяснила, почему она пропускает церемонию", - констатируют журналисты.

После того, как Трамп примет присягу и выступит со своей инаугурационной речью, состоится торжественное прощание с Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

"Когда новое республиканское правительство придет к власти, Трамп отправится на церемонию подписания в Капитолий, чтобы утвердить некоторые из своих первых официальных актов, после чего состоится обед в Конгрессе и осмотр войск США", - отмечает канал.