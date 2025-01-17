Впервые с 1985 года. Инаугурация Трампа пройдет в помещении: в чем причина
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет в помещении, а не на улице. Причиной стали опасно низкие температуры, которые прогнозируются в Вашингтоне 20 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Сначала источники CNN сообщили, что обсуждения относительно места проведения инаугурационного парада и других торжеств еще продолжаются. Однако команда Трампа ведет переговоры о потенциальном проведении некоторых торжеств на арене Capitol One, где Трамп проведет митинг в воскресенье, 19 января.
Команда Трампа также ведет переговоры с Объединенным комитетом Конгресса по инаугурационным церемониям о том, как вести себя с десятками тысяч людей, которые планировали прийти к Национальной аллее, чтобы стать свидетелями приведения новоизбранного президента к присяге.
Отмечается, что чиновники обеспокоены тем, что низкие температуры могут представлять риск для здоровья посетителей и гостей.
Позже эту информацию подтвердил и Трамп в своей соцсети. Он распорядился провести инаугурацию в ротонде Капитолия.
"Арктический холод охватывает страну. Я не хочу, чтобы люди пострадали", - написал Трамп
Стоит отметить, что последним президентом, который принимал присягу в помещении, был Рональд Рейган в 1985 году, когда дневная температура опустилась ниже -13 градусов. Рейган принял присягу в ротонде Капитолия. Его инаугурационный парад был отменен.
Инаугурация Трампа
Напомним, 20 января состоится церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Пока он официально не вступил в должность президента.
При этом МИД Украины пока не объявили, кого отправят на инаугурацию Трампа. Но в министерстве отметили, что это внутриполитическое американское событие и поэтому не является лучшим форматом для переговоров или встреч.
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