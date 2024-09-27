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Христина Соловий получила приговор за брань на концерте в Черноморске: что известно

Христина Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)
Автор: Иванна Пашкевич

Утром 27 сентября в городском суде Черноморска Одесской области состоялось заседание по делу Кристины Соловий, касающемуся использования ею нецензурной лексики во время концерта. Певицу обвиняли в мелком хулиганстве, однако после рассмотрения дела суд вынес оправдательный приговор.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Суспільне.

Так, во время своего выступления в суде артистка позволила себе нецензурное высказывание в адрес президента РФ Путина, на что судья сделал ей замечание, призвав к большей сдержанности.

Певица не признала своей вины и подчеркнула, что это судебное разбирательство является проверкой зрелости и справедливости украинского народа.

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"В нашей истории понимаю, что Ильич Ленин это тот самый Путин, у которого получилось оккупировать и укротить Украину, и если украинский народ в Харькове создал песню, которую теперь знает каждый украинский ребенок, напевая, цитирую: "Путин *уйло", то я считаю, что каждый украинец имеет право называть предшественника Путина, Ильича Ленина, запретным словом. Однако, это слушание в Ильичевском суде не только о хулиганстве или объяснении свободы слова... это слушание является испытанием зрелости и справедливости нашего общества", - отметила знаменитость.

Адвокат Соловий отметил, что протокол был составлен с нарушениями, а представленные в суде доказательства не могут считаться убедительными.

После изучения материалов дела и выступлений сторон, суд оправдал артиста, отметив отсутствие состава правонарушения.

Позже исполнительница опубликовала в сооцсетях фото из зала суда, а также черновик своей защитной речи, которую она произнесла во время заседания, и решение суда. 

Христина Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)

Что известно о скандале в Черноморске

В конце июля, на фестивале "Виделкаfest" в Черноморске, Христина Соловий выступила с резкой критикой прежнего названия города - Ильичевск, охарактеризовав его как "полную *уйню".

Эти слова вызвали оживленную общественную дискуссию: многие пользователи соцсетей согласились с необходимостью декоммунизации, тогда как другие осудили певицу за использование ненормативной лексики, отметив, что среди зрителей были дети.

В результате полиция составила административный протокол на артистку по статье 173 КУоАП за мелкое хулиганство.

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