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"Раздражалась очень". Ирина Билык рассказала, как относится к Христине Соловий

Воскресенье 25 августа 2024 15:47
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"Раздражалась очень". Ирина Билык рассказала, как относится к Христине Соловий Ирина Билык и Христина Соловий (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Ирина Билык сказала, что думает о своей коллеге Христине Соловий, с которой она спела дуэтом на своем сольном концерте в Киеве.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на программу "Ближче до зірок".

После совместного выступления с Билык Соловий призналась, что осуществилась ее мечта и назвала Ирину "иконой".

Народная артистка Украины, в свою очередь, подчеркнула, что Христина является "хорошей ученицей".

"Мне она очень импонирует. Потому что на нее больше чем на кого-то вываливается в интернете хейта. А мне такие люди очень импонируют. Потому что, когда я начинала, на меня очень много сыпалось разных слухов, сплетен", - поделилась певица.

"Я и так ярко жила скажем, но еще добавляли, и это уже был такой полный калейдоскоп. Смешанные музыка с сексом. И я раздражалась очень. Я смотрю, что Кристина молодец. Она действительно хорошая ученица", - добавила она.

&quot;Раздражалась очень&quot;. Ирина Билык рассказала, как относится к Христине Соловий

Христина Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)

Билык также прокомментировала свои отношения с Коляденко, с которым она долгое время жила в гражданском браке.

Оказалось, что бывшие не общались почти полгода, но помирились благодаря выступлению на концерте Ирины.

"Мы помирились. Я полгода с ним не разговаривала, но ради концерта помирились", - призналась она.

Напомним, 21 июля знаменитость дала сольный концерт в Киеве. Прямо во время выступления к ней неожиданно присоединилась Христина. Они спели на сцене хит "А я пливу", вошедший в альбом "Фарби".

Но далеко не всем понравился номер звезд. В частности, зрители обратили внимание на танцы Христины, которые, по мнению некоторых, неэстетичны и вульгарны.

Ранее Юрий Ткач заговорил о планах начать певческую карьер , а Ирина Билык пообещала ему написать хит.

Также известный ведущий рассказал, где живет и чем занимается старший сын Билык.

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Христина Соловий
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