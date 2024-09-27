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Христина Соловій отримала вирок за лайку на концерті в Чорноморську: що відомо

Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)
Автор: Іванна Пашкевич

Вранці 27 вересня в міському суді Чорноморська Одеської області відбулося засідання у справі Христини Соловій, що стосується використання нею нецензурної лексики під час концерту. Співачку звинувачували в дрібному хуліганстві, проте після розгляду справи суд виніс виправдувальний вирок.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Суспільне.

Так, під час свого виступу в суді артистка дозволила собі нецензурне висловлювання на адресу президента РФ Путіна, на що суддя зробив їй зауваження, закликавши до більшої стриманості.

Співачка не визнала своєї провини і підкреслила, що цей судовий розгляд є перевіркою зрілості та справедливості українського народу.

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"У нашій історії розумію, що Ілліч Ленін це той самий Путін, в якого вийшло окупувати й приборкати Україну, і якщо український народ у Харкові створив пісню, яку тепер знає кожна українська дитина, наспівуючи, цитую: "Путін *уйло", то я вважаю, що кожен українець має право називати попередника Путіна, Ілліча Леніна, забороненим словом. Проте, це слухання в Іллічівському суді не тільки про хуліганство чи пояснення свободи слова... це слухання є випробовуванням зрілості та справедливості нашого суспільства", - наголосила знаменитість.

Адвокат Соловій наголосив, що протокол було складено з порушеннями, а подані в суді докази не можуть вважатися переконливими.

Після вивчення матеріалів справи та виступів сторін, суд виправдав артисту, зазначивши відсутність складу правопорушення.

Пізніше виконавиця опублікувала у сооцмережах фото із зали суду, а також чернетку свої захисної промови, яку вона виголосила під час засідання, та рішення суду. 

Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)

Що відомо про скандал у Чорноморську

Наприкінці липня, на фестивалі "Виделкаfest" у Чорноморську, Христина Соловій виступила з різкою критикою колишньої назви міста - Іллічівськ, охарактеризувавши її як "повну *уйню".

Ці слова викликали жваву суспільну дискусію: багато користувачів соцмереж погодилися з необхідністю декомунізації, тоді як інші засудили співачку за використання ненормативної лексики, зазначивши, що серед глядачів були діти.

У результаті поліція склала адміністративний протокол на артистку за статтею 173 КУпАП за дрібне хуліганство.

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