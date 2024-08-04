Известный продюсер объяснил, почему Соловий "погрязла" в скандалах: "Популярность может исчезнуть"

Известный продюсер Михаил Ясинский высказался о певице Христине Соловий , которая все чаще попадает в скандалы. Он думает, что все это происходит не просто так.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), своим мнением продюсер поделился в прямом эфире со Славой Деминым, уже вышедшем на его YouTube-канале.

Что Ясинский думает о Соловий

По словам Ясинского, певица совсем не такая, какой ее все привыкли видеть.

"Это очень сложно, потому что среда, в которой формировался ее музыкальный стиль, скажем, репертуар, ее путь творческий, он не соответствует ее внутреннему состоянию. Она рок-звезда на мой взгляд, она хулиганка", - рассказал продюсер.

"Она совсем не такая, как ее сделали ее творческий путь, среда, в которой она росла, делала свои первые песни, нашла своего продюсера, который ей сделал очень-очень крутые песни, открыл Украине ее необычайный красивый голос, но она другая", - добавил он.

Демин и Ясинский обсудили скандалы вокруг Соловий (скриншот)

Людям, отмечает Ясинский, следует понимать, что артисты не всегда делают то, что полностью соответствует их реальному мировозрению. А Соловий, по его мнению, тоже "о другом", о рок-н-ролле.

"Ей очень было сложно открыть себя в подростковом возрасте или позже. В тех условиях, в которых она росла, где она жила", - пояснил он.

Также Ясинский не исключает, что когда-нибудь рядом с певицей может появиться человек, который предложит ей изменить сценический образ. Ведь сейчас она, как "девочка-цветочек", которая при этом использует маты прямо на сцене.

Христина Соловий (Фото: instagram.com/soloviyka)

"Не только матерится, там что-то замужние мужчины, такие скандалы, эта история с церковью, заявление с Ефросининой. Это определенный вайб, который совсем не совпадает с музыкальным образом, который был создан", - пояснил Ясинский.

"Ей или надо его поддерживать, но оно как-то не складывается, или надо его избавиться и сказать: "Все, я другая". А это надо идти на определенные жертвы... Это может не зайти на большую аудиторию, массовые успехи, узнаваемость, популярность могут исчезнуть", - добавил он.

Скандалы с Соловий

Напомним, недавно певица поссорилась с Ефросининой прямо во время интервью. По словам Соловий, об этом она не жалеет.

"Я долгое время имела образ девочки-отличницы, потом я начала показывать свою бунтарскую сторону, свое несогласие с какими-то общественными правилами, и это все ломало головы моей аудитории", - говорила артистка.

После этого Соловий захейтили за "вульгарные" танцы во время выступления с Билык. А на концерте в Черноморске певица попала в скандал из-за нецензурной лексики. Соловий со сцены назвала старое название города "х**ней".