Вісім сезонів за півтори хвилини: унікальний ролик про "Гру престолів"

У відео були використані найбільш вражаючі епізоди серіалу

У мережі з'явився унікальний ролик про серіал "Гра престолів", фінальна серія якого була показана в понеділок, 20 травня. Фанати так полюбили героїв кіносаги, що створили спеціальне відео, в якому відобразили найцікавіші моменти усіх восьми сезонів. Відео розмістили в Twitter-акаунті ultrabrilliant.

Хронометраж відео всього одна хвилина і 23 секунди, але там встигають з'явиться всі головні діючі герої: від Неда Старка до Дайенерис Таргаріен. В ролик потрапили кадри відходу Джона Сноу на Стіну, Нед Старк в Королівській гавані, молодша дочка Арья Старк, яка стала ніким, смерть Джофри, Червоне криваве весілля, битва з Білими ходоками, битва Дайенерис проти Серсеї і фінал серіалу.

One second from every episode of Game of Thrones. pic.twitter.com/rFz2CFLwBx