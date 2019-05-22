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Вісім сезонів за півтори хвилини: унікальний ролик про "Гру престолів"

STYLERФільми і серіали    22.05.2019 - 22:47
Вісім сезонів за півтори хвилини: унікальний ролик про "Гру престолів"
"Гра престолів" (Колаж РБК-Україна)

У відео були використані найбільш вражаючі епізоди серіалу

У мережі з'явився унікальний ролик про серіал "Гра престолів", фінальна серія якого була показана в понеділок, 20 травня. Фанати так полюбили героїв кіносаги, що створили спеціальне відео, в якому відобразили найцікавіші моменти усіх восьми сезонів. Відео розмістили в Twitter-акаунті ultrabrilliant.

Хронометраж відео всього одна хвилина і 23 секунди, але там встигають з'явиться всі головні діючі герої: від Неда Старка до Дайенерис Таргаріен. В ролик потрапили кадри відходу Джона Сноу на Стіну, Нед Старк в Королівській гавані, молодша дочка Арья Старк, яка стала ніким, смерть Джофри, Червоне криваве весілля, битва з Білими ходоками, битва Дайенерис проти Серсеї і фінал серіалу.

За дві доби ролик набрав більше 12 мільйонів переглядів, майже три тисячі коментарів.

Раніше ми розповідали про те, що творець книги "Пісня Льоду і Полум'я", яка лягла в основу серіалу, Джордж Мартін, заявив, що фінал "Ігри престолів" в його книгах буде відрізнятися від фіналу кіносаги.

Також ми повідомляли, що представники каналу НВО розповіли, чи будуть зніматися спін-оффи про життя окремих героїв із серіалу "Гра престолів".

Крім того, ми повідомляли про те, що актори, які виконали головні ролі у серіалі "Гра престолів" відреагували на петицію фанатів про те, що потрібно перезняти кінцівку кіносаги.

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