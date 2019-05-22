ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Спін-офф "Гри престолів": чи побачимо ми пригоди Арію Старк

STYLERТелешоу    22.05.2019 - 10:41
Спін-офф "Гри престолів": чи побачимо ми пригоди Арію Старк
В HBO розповіли про серіал про Арію Старк (колаж РБК-Україна)

В HBO розповіли, чи знімуть окремий серіал про Арію Старк з "Гри престолів"

Творці "Гри престолів" і HBO не планують знімати окремий серіал про одну з головних героїнь мегапопулярної саги Арію Старк. Про це в інтерв'ю The Hollywood Reporter розповів програмний директор каналу Кейсі Блойс.

Спін-офф &quot;Гри престолів&quot;: чи побачимо ми пригоди Арію Старк

Арія Старк (скріншот)

Відзначимо, що активно обговорювати створення спін-оффу "Гри престолів", користувачі мережі почали після заяви Джорджа Мартіна. У своєму блозі письменник-фантаст і сценарист заявив, що у телепроекту можуть з'явитися аж три спін-оффи.

"У нас було п'ять різних шоу-наступників "Гри престолів" в розробці на HBO, і три з них все ще чудово просуваються", - написав Мартін, додавши, що йому особисто не подобається термін "спін-офф".

Разом з тим, фанати вірять, що HBO можуть зняти окремий серіал про Старк, яка в кінці "Гри престолів" вирішила відплисти подалі на захід, щоб досліджувати невідомі землі, і, отже, її там чекає безліч захоплюючих пригод.

Спін-офф &quot;Гри престолів&quot;: чи побачимо ми пригоди Арію Старк

Арія Старк (скріншот)

Але Кейсі Блойс розбив мрії шанувальників серіалу.

"Ні, ні, ні. Особисто я хочу, щоб "Гра престолів" була творінням тільки Девіда з Деном (Девід Беніофф та Деніел Бретт Уайсс - творці кіносаги - ред.). Я не хочу, щоб персонажі цього прекрасного світу потрапили в якийсь інший, якими займаються інші люди. Я хочу, щоб у творців була творча свобода. Це одна з причин, чому ми не плануємо знімати одне і те ж шоу. Тому ми не збираємося зараз знімати сіквел або відгалуження з відомим персонажем", - сказав Блойс.

Також він підтвердив, що пілотну серію нового шоу у всесвіті "Гри престолів", почнуть знімати вже в червні цього року. Це буде серіал-приквел, події якого розгортаються за тисячі років до вже описаних. Робоча назва нового серіалу - "Довга ніч".

Раніше Джордж Мартін зробив дивну заяву про "Гру престолів".

Тим часом петиція армії незадоволених шанувальників "Гри престолів" з вимогою перезняти фінальний сезон мегапопулярної саги зібрала понад мільйон підписів. Фанатів екранізації "Пісня Льоду і Полум'я" обурюють подача заключного епізоду і "некомпетентність сценаристів" серіалу.

І ні, і так: Джордж Мартін зробив дивну заяву про "Гру престолів" Новий фінал: герої "Гри престолів" висловилися щодо петиції
Новини України Игра престолов
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся