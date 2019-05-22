Спін-офф "Гри престолів": чи побачимо ми пригоди Арію Старк

В HBO розповіли про серіал про Арію Старк (колаж РБК-Україна)

В HBO розповіли, чи знімуть окремий серіал про Арію Старк з "Гри престолів"

Творці "Гри престолів" і HBO не планують знімати окремий серіал про одну з головних героїнь мегапопулярної саги Арію Старк. Про це в інтерв'ю The Hollywood Reporter розповів програмний директор каналу Кейсі Блойс.

Арія Старк (скріншот)

Відзначимо, що активно обговорювати створення спін-оффу "Гри престолів", користувачі мережі почали після заяви Джорджа Мартіна. У своєму блозі письменник-фантаст і сценарист заявив, що у телепроекту можуть з'явитися аж три спін-оффи.

"У нас було п'ять різних шоу-наступників "Гри престолів" в розробці на HBO, і три з них все ще чудово просуваються", - написав Мартін, додавши, що йому особисто не подобається термін "спін-офф".

Разом з тим, фанати вірять, що HBO можуть зняти окремий серіал про Старк, яка в кінці "Гри престолів" вирішила відплисти подалі на захід, щоб досліджувати невідомі землі, і, отже, її там чекає безліч захоплюючих пригод.

Арія Старк (скріншот)

Але Кейсі Блойс розбив мрії шанувальників серіалу.

"Ні, ні, ні. Особисто я хочу, щоб "Гра престолів" була творінням тільки Девіда з Деном (Девід Беніофф та Деніел Бретт Уайсс - творці кіносаги - ред.). Я не хочу, щоб персонажі цього прекрасного світу потрапили в якийсь інший, якими займаються інші люди. Я хочу, щоб у творців була творча свобода. Це одна з причин, чому ми не плануємо знімати одне і те ж шоу. Тому ми не збираємося зараз знімати сіквел або відгалуження з відомим персонажем", - сказав Блойс.

Також він підтвердив, що пілотну серію нового шоу у всесвіті "Гри престолів", почнуть знімати вже в червні цього року. Це буде серіал-приквел, події якого розгортаються за тисячі років до вже описаних. Робоча назва нового серіалу - "Довга ніч".

Раніше Джордж Мартін зробив дивну заяву про "Гру престолів".

Тим часом петиція армії незадоволених шанувальників "Гри престолів" з вимогою перезняти фінальний сезон мегапопулярної саги зібрала понад мільйон підписів. Фанатів екранізації "Пісня Льоду і Полум'я" обурюють подача заключного епізоду і "некомпетентність сценаристів" серіалу.