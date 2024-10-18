На Хортице нашли уникальное и редкое оружие козацких времен (фото)

Обмеление Днепра в результате подрыва Каховской ГЭС открыло историкам возможность исследовать места затопленных козацких сечей. Среди интересных и редких экспонатов было найдено редкое стеклянное ядро от пушки.

Что известно об этой редкой находке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на " Запорожье. City "

Великий Луг Запорожский - уникальный природный и исторический комплекс, где формировалось запорожское козачество и затоплено в 50-е годы прошлого века, а точнее - уничтожено советской властью.

Сделали это коммунисты не только из-за "экономической целесообразности", но и с идеологической целью - стереть все материальные объекты, связанные с историей творцов козацкого государства. В результате создания Каховского водохранилища под толщей днепровской воды оказались территории козачьих сечей, козацкие церкви, кладбища, села и т.д.

После подрыва Каховской плотины российскими оккупантами летом 2023 года и стока воды, специалисты заповедника получили неожиданную возможность исследовать местонахождение затопленных сечей - Томаковской, Чертомлыкской и Подпольненской.

Там удалось найти козацкое оружие и очень редкое стеклянное ядро от пушки, которое считается осколочным снарядом того времени.

Все снаряды, найденные на Хортице, находились в плохом состоянии, поэтому привлекли специалистов для реставрации, а затем найденные предметы выставили на специальной выставке "Сокровища, которые хранил Днепр" в Запорожье.

На Хортице обнаружили оружие времен козачьих сечей (фото: zprz.city)

"Мне выпала честь реставрировать и консервировать предметы, изготовленные из металла, железа, меди и другие. Предметы попали к нам в руки в довольно плохом состоянии. Некоторые фактически разваливались в руках, поэтому, чтобы придать им какой-то экспозиционный вид, пришлось провести много работы", - рассказал старший научный сотрудник отдела реставрации Андрей Денисенко.

В экспозиции были представлены различные элементы вооружения - копья, боевой топор, набор картечи, целые и разорванные ядра. Такая массовость военных изделий свидетельствует о высоком экономическом развитии региона в те времена.

Фактически, козаки производили оружие в сечевых оружейных и им торговали. А это значит, что центры производства металла и меди были либо на самих сечах, либо рядом с ними.

"Качество выполнения работ, она не то что впечатляет, по современным рамкам, но на достаточно высоком уровне. Если сравнивать с настоящими металлами. Это очень качественная углеводистая сталь, которую в то время было довольно трудно изготавливать. И ее настолько много в элементах вооружения, поэтому кузнецы достигли этого мастерства", - поделился находками Андрей Денисенко.

Самым интересным экспонатом стало уникальное стеклянное ядро. Раньше исследователи находили разве что отдельные части такого ядра, а найти почти целое - это невероятная удача.

На Хортице нашли редкое оружие времен козачьих сечей (фото: zprz.city)

Такое ядро специально изготовляли из не очень качественного стекла, чтобы при выстреле ядро раскалывалось и поражало врагов. Его называют козацким осколочным снарядом.