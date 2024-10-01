На дне Днепра возле Запорожья нашли древнее затонувшее судно: что о нем известно

В Запорожье в реке Днепр историки обнаружили затонувшее 18-метровое затонувшее судно. Корабль пролежал на дне более ста лет, и когда-то он выполнял работы по расчистке фарватера для кораблей.

Что известно об этом судне, как оно сейчас выглядит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на " Суспільне ".

Найденное затонувшее судно в реке Днепр - это драга, которую использовали для дноуглубительных работ. По оценке экспертов, корабль пролежал на дне более ста лет, ведь находка датируется началом 20 века.

Выяснить обстоятельства затопления драги ученым пока не удалось. А осмотр дал интересную информацию: судно имеет дубовый корпус и металлические конструкции. На борту есть шесть кают, соответственно экипаж составлял не менее 6 человек.

"Перегородка - была отдельная каюта. Для чего она была предназначена - сказать трудно. Лутка двери - был вход, надо учесть, что судно лежит на боку. Двигатель, работавший на мазуте. Фирма - "Ричард Хортсби и сыновья", - рассказал кандидат исторических наук Александр Олейник.

Возле Запорожья нашли затонувшее 100-летнее судно (фото: "Суспільне. Запоріжжя")

На обмелелом берегу Днепра была найдена также и лодка, принадлежавшая затонувшему судну. Вероятно, на нем экипаж развозил якоря.

"Человек сидел на веслах, наверняка клали якорь и потом его в определенном месте сбрасывали для того, чтобы растянуть драга над местом работы. Размер его в ширину мерили, в кормовой части это 80 см, длина лодки около 3,80, почти 4 метра." Думаю, что такая лодка была не одна", - добавил историк.

Исследовать драгу сейчас крайне трудно, потому что к ней невозможно применить методы ни полевой, ни подводной археологии, потому что судно находится на грани воды и суши, а Днепр постоянно меняет свой уровень.

Возле Запорожья нашли затонувшее 100-летнее судно (фото: "Суспільне. Запоріжжя")

"Ни управление культуры, ни охрана достопримечательностей на этот день не проявили никакого желания исследовать соответствующий объект. Достопримечательность, она пропадет, но до того, как она будет разобрана и уничтожена, мы должны максимум из нее взять информации. Это наша история", - говорит Александр Олейник.

Сейчас историкам удалось узнать всего 20% информации о судне. И они продолжают исследование, чтобы выяснить обстоятельства затопления и другие данные о корабле.