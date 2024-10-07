Великая национальная святыня: какие легенды хранит остров Хортица

Хортица - это не просто остров, это настоящий символ украинской истории во всем ее разнообразии. Какие бесчисленные легенды и тайны может рассказать посетителям это неповторимое место?

История острова Хортица

История острова Хортица насчитывает многие столетия и тесно связана с развитием украинского козачества.

Первые упоминания о Хортице относятся ко временам Киевской Руси, когда остров использовался как укрепленный пункт. В XIV веке Хортица стала оплотом запорожских козаков, организовавших здесь первую Сечь - военное и административное образование.

На протяжении следующих столетий остров играл важную роль в защите южных рубежей Украины от нападений татаро-монгольских. В XVIII веке, после ликвидации Сечи, остров утратил свое стратегическое значение и был частично заселен крестьянами.

В середине прошлого столетия Хортица стала природным заповедником, а в 1965 году получила статус национального историко-культурного заповедника. Здесь водятся благородные олени, косули и дикие кабаны.

Пейзаж Хортицы (фото: Википедия)

Скифские курганы и "Скифское состояние"

В начале ХХ века на Хортице насчитывалось 129 скифских курганов, из которых сейчас сохранилось только 28. Мемориально-туристический комплекс "Скифский стан" представляет реконструированные и сохранившиеся древние захоронения.

Эта территория является самым высоким местом на Хортице, а раньше на курганах ставили монументальные каменные скульптуры - "бабы". Однако "баба" в переводе с тюркского означает "дед, старший воин", а не женщину, как часто полагают. Курганы использовались для ориентации, ведь "бабы" всегда смотрели на восток.

Лапидарий в "Скифском стане" (фото: Википедия)

Днепровские пороги и история козачества

Днепровские пороги имеют значение для истории острова. Самым и страшным среди всех днепровских порогов был Ненасытец, или Ревущий порог.

Многие погибли и кораблей затонуло, пытаясь его переплыть. Во время прохождения порогов лоцманы одевали чистые рубашки и читали "Отче наш", поскольку должны были быть готовы к смерти.

Именно пороги стали причиной значительного количества курганов, городищ и святилищ на острове, ведь путевой путь из варяг в греки проходил именно через эти места.

В 1932 году был построен ДнепроГЭС, поднявший уровень воды на 40 метров, из-за чего большинство порогов оказались под водой. Это позволило сделать Днепр полноценной судоходной рекой и города Киев, Днепр и Запорожье смогли принимать корабли с моря.

Днепр возле Хортицы (фото: Википедия)

Сечевая Ворота и казацкие испытания

На севере Хортицы возвышается гранитная скала, которая обрывается глубоким обрывом, названным Сечевой Воротой. Именно здесь Днепр делится на два рукава - узкий скалистый Старый Днепр и широкий просторный Новый Днепр.

Название этого обрыва связано с испытаниями, которые проходили те, кто хотел стать казаком. Кандидаты должны были пройти по дубовому бревну через обрыв с завязанными глазами, демонстрируя свою отвагу. Козаками становились только те, кто мог преодолеть этот страх и доказать свою решительность.

Сечевые Ворота (фото: Википедия)

Природный и историко-культурный заповедник

Хортица первой в Украине получил статус национального заповедника. Благодаря особому расположению на острове сформировался уникальный природно-ландшафтный комплекс.

Здесь запрещено разводить огонь, ловить рыбу, охотиться и срывать растения, чтобы сохранить микромир острова. На Хортице обитают кабаны, косули, фазаны, олени, и когда-то здесь тоже были лоси, однако браконьеры их уничтожили.

Скалы являются частью ландшафта Хортицы, расположены преимущественно на севере и северо-западе острова. Их высота достигает 40-50 метров. Между Хортицей и ДнепроГЭС находятся скалы Три Столба, которые имеют свою историю.

На них расположена "Козацкая миска" - казанообразное углубление в скале, образовавшееся благодаря мощной силе воды.

Священный Хортицкий дуб (фото: Википедия)

Остров на Днепре и его роль в возрождении истории

Сегодня Хортица является важным туристическим и культурным центром Украины, ежегодно привлекающим тысячи посетителей.

За последние 15 лет на острове появился историко-культурный центр, Музей судоходства, интерактивный театр, а также были найдены многие археологические находки, такие как тысячелетний меч.

"Козацкая миска" (фото: Википедия)