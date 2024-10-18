На Хортиці знайшли унікальну та рідкісну зброю козацьких часів (фото)

Обміління Дніпра внаслідок підриву Каховської ГЕС відкрило історикам можливість дослідити місця затоплених козацьких січей. Серед цікавих та рідкісних експонатів, було знайдено рідкісне скляне ядро від гармати.

Що відомо про цю рідкісну знахідку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на " Запоріжжя. City "

Великий Луг Запорозький - унікальний природний й історичний комплекс, де формувалось запорозьке козацтво і який було затоплено в 50-ті роки минулого століття, а точніше - знищено радянською владою.

Зробили це комуністи не тільки через "економічну доцільність", а й з ідеологічною метою - стерти всі матеріальні об’єкти, пов’язані з історією творців козацької держави. В наслідок створення Каховського водосховища під товщею дніпрової води опинилися території козацьких січей, козацькі церкви, цвинтарі, села тощо.

Після підриву Каховської греблі російськими окупантами влітку 2023 року і сходу води, фахівці заповідника отримали несподівану можливість дослідити місця розташування затоплених січей - Томаківської, Чортомлицької та Підпільненської.

Там вдалося знайти козацьку зброю та дуже рідкісне скляне ядро від гармати, яке вважається тогочасним уламковим снарядом.

Усі снаряди, знайдені на Хортиці, перебували у поганому стані, тому залучили спеціалістів для реставрації, а згодом знайдені предмети виставили на спеціальній виставці "Скарби, що зберігав Дніпро" у Запоріжжі.

На Хортиці знайшли зброю часів козацьких січей (фото: zprz.city)

"Мені спало на честь реставрувати та консервувати предмети, які виготовлені з металу, заліза, міді та інші. Предмети потрапили до нас у руки у досить кепському стані. Деякі фактично розвалювалися в руках, тому, щоб надати їм якогось певного експозиційного виду, довелося провести чимало роботи", - розповів старший науковий співробітник відділу реставрації Андрій Денисенко.

В експозиції були представлені різні елементи озброєння - списи, бойова сокира, набір картечі, цілі та розірвані ядра. Така масовість військових виробів свідчить про високий економічний розвиток регіону у ті часи.

Фактично, козаки виготовляли зброю у січових зброярнях та нею торгували. А це означає, що центри виробництва металу та міді були або на самих січах, або поруч них.

"Якість виконання робіт, вона не то що вражає, за сучасними рамками, але на досить високому рівні. Якщо порівнювати з металами сьогодення. Це дуже якісна вуглеводиста сталь, яку в той час було досить важко виготовляти. І її настільки багато в елементах озброєння, тож ковалі досягли цієї майстерності", - поділився знахідками Андрій Денисенко.

Найцікавішим експонатом стало унікальне скляне ядро. Раніше дослідники знаходили хіба окремі частини такого ядра, а знайти майже цілий - це неабияка вдача.

На Хортиці знайшли рідкісну зброю часів козацьких січей (фото: zprz.city)

Таке ядро спеціально виготовляли з не дуже якісного скла, щоб при пострілі ядро розколювалося й уражало ворогів. Його називають козацьким уламковим снарядом.