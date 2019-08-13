Хороші новини для майбутніх батьків: в Україні дітей зможуть усиновити самотні люди

Усиновлення дитини в Україні (pixabay.com)

Усиновити дитину в Україні стане простіше

В Україні переглянуть правила усиновлення дітей для того, щоб більше сиріт могли отримати довгоочікувані сім'ї. У міністерстві соціальної політики пропонують змінити ряд правил, які стосуються усиновлення дітей, пише видання Ubr.ua.

В 2018 році свої родини знайшли 1730 дітей, але при цьому майже в 10 разів більше дітей досі перебувають у будинках малюка і дитячих будинках. Щоб прискорити цей процес, фахівці міністерства соціальної політики розробили законопроект, у якому вирішили значно полегшити усиновлення дітей в Україні.

Усиновлення дитини в Україні (pixabay.com)

Вони запропонували:

Дозволяти всиновлювати дітей не тільки подружнім парам, але і самотнім українцям.

Ввести віковий ценз, а саме: усиновити дитину може тільки людина або пара, які старше дитини не більше, ніж на 45 років.

Якщо дитина вже повнолітня, то різниця у віці між прийомними батьками повинна бути не менше 18 років.

Всі потенційні батьки в обов'язковому порядку повинні пройти спеціальні курси.

Вилучити з переліку суб'єктів, які дають дозвіл на усиновлення, заклади, де утримуються діти. Приймати рішення будуть органи опіки на місцях.

Виключити з переліку підстав для анулювання усиновлення випадки, коли між вихованцем і прийомним батьком складаються стосунки, які перешкоджають їх сумісному проживанню.

До останнього пункту фахівці написали пояснення – це потрібно, щоб прийомні батьки не зловживали цим правом у відношенні до дитини, яка знаходиться в підлітковому віці і з нею важко налагодити контакт. Саме з цієї причини діти часто повертаються назад у притулок.

Усиновлення дитини в Україні (pixabay.com)

Також нововведення торкнуться усиновлення дитини одного з подружжя. Пропонується таке усиновлення проводити за згодою обох біологічних батьків, попередньо отримавши дозволи від того з батьків, який не проживає разом з дитиною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уряд посилив вимоги до кандидатів в усиновлювачі.

А також розповідали про те, що батьки кинули дводенну дитину напризволяще в Києві.