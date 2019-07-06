ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пішли непоміченими: батьки кинули дводенну дитину напризволяще в Києві

STYLERЖиття    06.07.2019 - 09:47
Пішли непоміченими: батьки кинули дводенну дитину напризволяще в Києві
Ілюстративне фото (pixabay)

Породілля залишила немовля у "вікні життя"

У Києві в спеціальному місці для добровільної та анонімної відмови від дітей залишили дводенне немовля. Про це розповіла кореспондент Ольга Нескородяна, передає ТСН.

Дитина важить майже три кілограми, зріст трохи більше півметра. Необхідні аналізи показали, що з дівчинкою все гаразд і шанс на нормальне життя у неї все-таки є.

Наголошується, що жінки, які наважуються відмовитися від немовляти, можуть анонімно залишити його у "вікнах життя" і піти непоміченими. Відкривається вікно, кладеться дитина. Натискається дзвіночок. Після чого дитину відразу забирають і передають лікарям.

Відсутність покарання при цьому гарантується. Породіллю ніхто не буде шукати, щоб оформити якісь документи або з'ясувати обставини. А дитина відразу потрапляє в систему опіки.

Після цього дитина отримує статус бути усиновленою. На оформлення відповідних документів іде до двох місяців. Зараз в Україні близько півтори тисячі бажаючих усиновити дитину.

У Києві батьки залишили дводенного дитини у вікні життя

Нагадаємо, що під Дніпром товариші по чарці вбили 13-річну дівчинку.

Ми писали, що в Києві згорів автомобіль представника екс-кандидата в президенти України Руслана Кошулинського. 

Давала дитині заспокійливе: українська співачка поскаржилася на няню-перевертня Хлопчик мало не загинув на власний день народження: Укрзалізниця вскочила у новий скандал
Новини України преступления
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся