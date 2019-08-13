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Хорошие новости для будущих родителей: в Украине детей смогут усыновить одинокие люди

STYLERЖизнь    13.08.2019 - 08:42
Хорошие новости для будущих родителей: в Украине детей смогут усыновить одинокие люди
Усыновление ребенка в Украине (pixabay.com)

Усыновить ребенка в Украине станет проще

В Украине пересмотрят правила усыновления детей для того, чтобы больше сирот могли обрести долгожданные семьи. В министерстве социальной политики предлагают изменить ряд правил, которые касаются усыновления детей, пишет издание Ubr.ua.

В 2018 году свои семьи нашли 1730 детей, но при этом почти в 10 раз больше детей до сих пор находятся в домах малютки и детских домах. Чтобы ускорить этот процесс, специалисты министерства социальной политики разработали законопроект, в котором решили значительно облегчить усыновление детей в Украине.

Хорошие новости для будущих родителей: в Украине детей смогут усыновить одинокие люди

Усыновление ребенка в Украине (pixabay.com)

Они предложили:

  • Разрешить усыновлять детей не только супружеским парам, но и одиноким украинцам.
  • Ввести возрастной ценз, а именно: усыновить ребенка может только человек или пара, которые старше ребенка не более, чем на 45 лет.
  • Если ребенок уже совершеннолетний, то разница в возрасте между приемными родителями должна быть не менее 18 лет.
  • Все потенциальные родители в обязательном порядке должны пройти специальные курсы.
  • Изъять из перечня субъектов, которые дают разрешение на усыновление, заведения, где содержаться дети. Принимать решения будут органы опеки на местах.
  • Исключить из списка оснований для аннулирования усыновления случаи, когда между воспитанником и приемным родителем складываются отношения, которые препятствуют их совместному проживанию.

К последнему пункту специалисты написали объяснение – это нужно, чтобы приемные родители не злоупотребляли этим правом в отношении ребенка, который находится в подростковом возрасте и с ним тяжело наладить контакт. Именно по этой причине дети часто возвращаются обратно в приют.

Хорошие новости для будущих родителей: в Украине детей смогут усыновить одинокие люди

Усыновление ребенка в Украине (pixabay.com)

Также нововведения коснутся усыновления ребенка одного из супругов. Предлагается такое усыновление проводить с согласия обоих биологических родителей, предварительно получив разрешения от того родителя, который не проживает вместе с ребенком.

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство ужесточило требования к кандидатам в усыновители.

А также рассказывали о том, что родители бросили двухдневного ребенка на произвол судьбы в Киеве.

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