Хорошие новости для будущих родителей: в Украине детей смогут усыновить одинокие люди

Усыновление ребенка в Украине (pixabay.com)

Усыновить ребенка в Украине станет проще

В Украине пересмотрят правила усыновления детей для того, чтобы больше сирот могли обрести долгожданные семьи. В министерстве социальной политики предлагают изменить ряд правил, которые касаются усыновления детей, пишет издание Ubr.ua.

В 2018 году свои семьи нашли 1730 детей, но при этом почти в 10 раз больше детей до сих пор находятся в домах малютки и детских домах. Чтобы ускорить этот процесс, специалисты министерства социальной политики разработали законопроект, в котором решили значительно облегчить усыновление детей в Украине.

Усыновление ребенка в Украине (pixabay.com)

Они предложили:

Разрешить усыновлять детей не только супружеским парам, но и одиноким украинцам.

Ввести возрастной ценз, а именно: усыновить ребенка может только человек или пара, которые старше ребенка не более, чем на 45 лет.

Если ребенок уже совершеннолетний, то разница в возрасте между приемными родителями должна быть не менее 18 лет.

Все потенциальные родители в обязательном порядке должны пройти специальные курсы.

Изъять из перечня субъектов, которые дают разрешение на усыновление, заведения, где содержаться дети. Принимать решения будут органы опеки на местах.

Исключить из списка оснований для аннулирования усыновления случаи, когда между воспитанником и приемным родителем складываются отношения, которые препятствуют их совместному проживанию.

К последнему пункту специалисты написали объяснение – это нужно, чтобы приемные родители не злоупотребляли этим правом в отношении ребенка, который находится в подростковом возрасте и с ним тяжело наладить контакт. Именно по этой причине дети часто возвращаются обратно в приют.

Усыновление ребенка в Украине (pixabay.com)

Также нововведения коснутся усыновления ребенка одного из супругов. Предлагается такое усыновление проводить с согласия обоих биологических родителей, предварительно получив разрешения от того родителя, который не проживает вместе с ребенком.

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство ужесточило требования к кандидатам в усыновители.

А также рассказывали о том, что родители бросили двухдневного ребенка на произвол судьбы в Киеве.