Уряд посилив вимоги до кандидатів в усиновлювачі

Фото: засідання Кабміну (Віталій Носач/РБК-Україна)

Очікується, що рішення Кабміну дозволить зробити процедуру всиновлення прозорішою

Кабінет міністрів України схвалив проект постанови "Про внесення змін до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей", посиливши таким чином вимоги до усиновлювачів. Таке рішення уряд прийняв у ході засідання у середу, 10 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, документом пропонується посилення вимог до кандидатів в усиновлювачі; удосконалення роботи служб у справах дітей та Мінсоцполітики з питань обліку кандидатів в усиновлювачі; ведення Єдиного банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які можуть бути усиновлені.

Очікується, що постанова сприятиме більшій відкритості та прозорості процедури всиновлення, дозволить мінімізувати корупційні ризики та корупційні складові в процесі усиновлення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у середу прийняв рішення про введення в Україні пілотного проекту е-малюк щодо спрощення отримання послуг при народженні дитини. До цього уряд схвалив відповідний законопроект щодо спрощення отримання послуг при народженні дитини та направив його до Верховної ради.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський підписав перший закон: глава держави схвалив законопроект №6350 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування".