Инна Белень после разрыва с "Холостяком" Тереном закрутила новый роман и показала любимого (фото)

Победительница 13-го сезона "Холостяк" Инна Белень намекнула на новые отношения после расставания с Александром "Тереном" Будько.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram волонтерши.

Так, Инна заинтриговала подписчиков романтическим фото: на нем видно ее ноги рядом с мужскими, а еще момент, где она нежно держит кого-то за руку.

Хотя лицо избранника осталось за кадром, синее сердечко в заметке говорит само за себя.

Судя по геолокации, сейчас Инна находится в Харькове, где в последнее время появляется довольно часто - поэтому вполне вероятно, что ее новая любовь тоже оттуда. Инна Белень закрутила новый роман (скриншот)

Еще в конце марта Белень дала фанам понять, что в ее жизни появился кто-то особенный.

В своих InstaStories она поделилась трогательным текстом, который выглядел как искреннее послание к любимому человеку - намек был более чем прозрачный.

"Тебя терять не хочу, расстояния между нами не хочу, переставать общаться с тобой не хочу, холода от тебя не хочу, ссориться с тобой не хочу, огорчать тебя не хочу", - писала блогерша.

Напомним, Инна Белень и Александр Будько официально объявили, что разошлись, всего через месяц после финала шоу "Холостяк 13".

Разрыв был не из тех, что тихо и мирно - наоборот, все сопровождалось громкой ссорой. Инна Белень и Александр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)

После их заявления подписчики Инны начали массово хейтить Александра, и тот ответил довольно жестко - даже с матом. Это лишь подлило масла в огонь.

Инна встала на защиту своих фанов, назвав их "лучшими людьми", и не промолчала - дала резкий ответ бывшему.

Впоследствии победительница "Холостяка" решила все же рассказать, почему между ними все закончилось.

По ее словам, с Александром они просто не сошлись характерами, поэтому и решили разойтись.