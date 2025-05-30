"Холостяк и Холостячка": Цымбалюк поразил жаркими поцелуями с Огневич (видео)

Герой нового сезона "Холостяка" Тарас Цымбалюк и певица Злата Огневич ошарашили фанов. Они страстно поцеловались прямо на сцене.
Когда это произошло и почему Цымбалюк целовал Огневич, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Так, актер и певица слились в страстных объятиях и целовались на сцене. Но это не об отношениях или новом романе "Холостяка". Дело в том, что Цимбалюк и Огневич вместе играют в спектакле "Основний інстинкт", а потому им уже не впервые приходится играть любовь.
Впрочем, эффектная сцена все еще поражает зрителей. А сейчас, когда Тарас будет участвовать в новом сезоне реалити, его поцелуи с героиней одного из сезонов этого же шоу лишь провоцируют фанов на новые слухи.
"Холостяк и Холостячка", - подписала видео одна из зрительниц, Stories которой "репостнул" Цымбалюк.
Известно, что сейчас сердце "Холостяка" свободно. Но вокруг него ходит немало слухов. Так, недавно Цымбалюку "приписали" роман с актрисой Еленой Светлицкой. Поэтому ей пришлось расставить все точки над "і" и четко ответить, что между ней и Тарасом.
"Мы коллеги. Мы действительно много времени проводили вместе. Мы классно дружим, мы классно общаемся. Мы снимали вместе очень много видео. Мы много путешествовали вместе. Ну конечно, у нас есть какие-то теплые, близкие, дружеские отношения", - отметила она.
Кроме этого, недавно сам Цымбалюк заинтриговал внезапным вниманием к своей бывшей. Актер начал проявлять активность на странице Светланы Готочкиной и даже "заценил" ее откровенные фото.
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