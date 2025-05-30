"Холостяк и Холостячка": Цымбалюк поразил жаркими поцелуями с Огневич (видео)

Поцелуй Цымбалюка и Огневич попал на видео

Так, актер и певица слились в страстных объятиях и целовались на сцене. Но это не об отношениях или новом романе "Холостяка". Дело в том, что Цимбалюк и Огневич вместе играют в спектакле "Основний інстинкт", а потому им уже не впервые приходится играть любовь.

Цымбалюк поцеловал Огневич (скриншот)

Впрочем, эффектная сцена все еще поражает зрителей. А сейчас, когда Тарас будет участвовать в новом сезоне реалити, его поцелуи с героиней одного из сезонов этого же шоу лишь провоцируют фанов на новые слухи.

"Холостяк и Холостячка", - подписала видео одна из зрительниц, Stories которой "репостнул" Цымбалюк.