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Холостяк 13: коли і де дивитися перший випуск

П'ятниця 01 листопада 2024 15:29
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Холостяк 13: коли і де дивитися перший випуск Де дивитися "Холостяк"  (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Автор: Поліна Іваненко

Шоу "Холостяк" повертається на екрани, а головним героєм 13-го сезону став військовий-ветеран Олександр Будько з позивним Терен. Чи зможе він знайти кохання?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де дивитися першу серію "Холостяка" і що відомо про романтичне реаліті.

Коли вийде перший епізод "Холостяка"

Прем'єру заплановано на п'ятницю, 1 листопада. Трансляція "Холостяка" почнеться о 19:00.

Дивитися перший випуск "Холостяка" можна буде в ефірі телеканалу СТБ. Наступні серії проекту також будуть виходити кожної п'ятниці.

Що відомо про новий сезон "Холостяка"

Головний герой реаліті - ветеран, який ледь не загинув на фронті та втратив обидві ноги. Терен активно працює над тим, аби в Україні було створено максимально безбар'єрний простір для людей, які зазнали травм.

Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Олександр Будько (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

На шоу він дійсно мріє знайти кохання. Будько вже називав якості, які хоче бачити у дівчині. Терен не шукає ідеал, він сподівається, аби поруч з ним опинилася розумна й прогресивна дівчина, яка щиро реагуватиме на жарти.

Яку партнерку шукає новий &quot;Холостяк&quot; Олександр Терен

Новий "Холостяк" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

"Мені дуже відгукується, коли дівчина прагне змін у собі та в суспільстві. І мені важливо, щоб вона була україномовна, підтримувала всі ідеї єдиної, соборної, міцної України без ніяких сумнівів. Щоб це була людина з високою повагою до ветеранів, якій не байдужі теми безбар’єрності та інклюзивності простору", - зазначав "Холостяк".

До слова, раніше колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія та його красуня-дружина розсекретили стать другої дитини.

Окрім цього, нещодавно "Холостяк" Терен став тренером "команди невдах".

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