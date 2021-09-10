Холоднеча і мокрий сніг: якою буде погода в жовтні

Якою буде погода у жовтні

Так, за словами відомого народного синоптика Леоніда Горбаня, погода в Україні суттєво погіршиться уже наприкінці вересня. Тому перша декада жовтня буде холодна і мокра (сильні грози по усій країні).

В середині місяця, прогнозує синоптик, можливі навіть заморозки. Не покращиться ситуація і третій декаді місяця, яка принесе нам дощі і холоднечу.

Такий само "холодний" прогноз дає кліматолог Вазіра Мартазінова. Вона також попереджає: в середині осені слід очікувати не тільки заморозків, а й першого снігу.

Щоправда, за її словами, у першій декаді жовтня температура повітря ще триматиметься в районі +15 градусів. Але потім до країни увірветься стрімке похолодання, яке принесе нічну температуру до +3 і денну до +5...+7. Перший сніг кліматолог прогнозує у другій половині місяця.

"Але це буде сніг з дощем", - уточнює експерт.

Цікаво, що деякі погодні сайти, зокрема ресурс Meteo.ua, обіцяють мокрий сніг вже, наприклад, 7 жовтня.

Більше того, вже на наступний день, прогнозує сайт, українців "заморозить", адже температура вночі досягне -3 градусів, а вдень нас чекатиме всього +1. І це, зауважимо, лише для Києва. На сході країни ситуація прогнозується ще більш "зимна".

Деякі синоптики обіцяють у Києві сніг на початку жовтня (скриншот)

А ось прогноз погоди на жовтень від метеоролога Віри Балабух, напевно, найбільш оптимістичний. За її словами, середина осені буде порівняно не дуже холодною, а жовтень буде більш сухим, аніж мокрим. Але про точні дати експерт не говорить.

Що відбувається з погодою в Україні?

Останнім часом синоптики і кліматологи сходяться в висловлюваннях щодо змін, які відбуваються з погодою.

Зокрема, раніше на території нашої країни спостерігався плавний перехід до зими. Тобто, похолодання приходило поступово наприкінці осені, а до стабільних нульових температур всі готувалися вже у грудні.

Але останнім часом сезони значно змістилися.

Тому експерти радять бути готовими до того, що жовтень буде більш холодним, аніж зазвичай. Зате у листопаді та грудні може "стукнути" неочікуване потепління з підвищенням до аномальних (як для цієї пори) плюсових температур.

У той же час, глава Українського гідрометцентру Микола Кульбіда в одному з інтерв'ю висловив припущення, що взагалі в Україні можуть повністю зникнути зими!