ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Перші нулі і заморозки: якою буде погода в Україні восени (детальний прогноз)

Новость на русском →
П'ятниця 03 вересня 2021 20:30
Перші нулі і заморозки: якою буде погода в Україні восени (детальний прогноз) Погода в Україні на осінь 2021 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні вже засмутила першим різким похолоданням і в найближчі вихідні синоптики прогнозують зниження температури в нічний час до +4...+5 градусів, а місцями можливі навіть перші заморозки на ґрунті.

Яку погоду прогнозують синоптики восени - читайте в матеріалі нижче.

Так, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня після 7 вересня в Україні потеплішає, в середині місяця прийдуть дощі, а потім знову буде тепло. Зовсім погода зіпсується в кінці місяця.

У жовтні перша декада буде холодна і мокра, в середині місяця можливі заморозки, третя декада буде з дощами та прохолодна.

Листопад почнеться з дощів, а потім очікуються заморозки й ближче до середини місяця піде сніг. До кінця листопада в Україні буде холодно, прогнозуються морози.

Синоптик Володимир Деркач пообіцяв теплий вересень з поступовим зниженням температури повітря і дощами в другій половині місяця. В кінці місяця можливі заморозки на ґрунті. А ось бабине літо прийде в Україну на початку жовтня.

Завідувач відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова у коментарі для издания "Апостроф" зазначила, що вересень буде теплим. Холод першого тижня місяця піде швидко і в Україну повернеться тепла погода, місцями до +26 +27 градусів.

У другій половині місяця знову температура опуститься і до кінця місяця варто очікувати від +15 до +17 градусів вдень, і близько +5 +8 вночі. В кінці місяця похолодає до + 10 + 13 градусів.

А ось жовтень, За словами фахівця, буде холодним. У першій декаді температура протримається до + 15 градусів, а потім різко похолодає, вночі до +3, вдень до +5 +7 градусів. Вночі можливі заморозки. У другій половині місяця буде холодно і можливі морози.

Також Мартазінова прогнозує перший сніг у другій половині жовтня.

Листопад почнеться з нульової температури, вночі можливо до -5 градусів, а в середині місяця очікується потепління до +14 +15 градусів. Справжнє похолодання прийде тільки в кінці місяця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали дату першого снігу в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
LITE
Свято 3 вересня: що строго заборонено робити в цей день, а що потрібно зробити обов'язково
Свято 3 вересня: що строго заборонено робити в цей день, а що потрібно зробити обов'язково