Холодрыга и мокрый снег: какой будет погода в октябре

Какой будет погода в октябре

Так, по словам известного народного синоптика Леонида Горбаня, погода в Украине существенно ухудшится уже в конце сентября. Поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).

В середине месяца, прогнозирует синоптик, возможны даже заморозки. Не улучшится ситуация и третьей декаде месяца, которая принесет нам дожди и стужу.

Такой же "холодный" прогноз дает климатолог Вазира Мартазинова. Она также предупреждает: в середине осени следует ожидать не только заморозков, но и первого снега.

Правда, по ее словам, в первой декаде октября температура воздуха еще будет держаться в районе +15 градусов. Но затем в страну ворвется резкое похолодание, которое принесет ночную температуру до +3 и дневную до +5...+7. Первый снег климатолог прогнозирует во второй половине месяца.

"Но это будет снег с дождем", - уточняет эксперт.

Интересно, что некоторые погодные сайты, в частности, ресурс Meteo.ua, обещают мокрый снег уже, например, 7 октября.

Более того, уже на следующий день, прогнозирует сайт, украинцев "заморозит", ведь температура ночью достигнет -3 градусов, а днем нас ждет всего +1. И это, заметим, только для Киева. На востоке страны ситуация прогнозируется еще более "зимняя".

Некоторые синоптики обещают в Киеве снег в начале октября (скриншот)

А вот прогноз погоды на октябрь от метеоролога Веры Балабух наверное, наиболее оптимистичный. По ее словам, середина осени будет сравнительно не очень холодной, а октябрь будет больше сухим, чем мокрым. Но о точных датах эксперт не говорит.

Что происходит с погодой в Украине?

В последнее время синоптики и климатологи сходятся в высказываниях относительно изменений, которые происходят с погодой.

В частности, раньше на территории нашей страны наблюдался плавный переход к зиме. То есть, похолодание приходило постепенно в конце осени, а к стабильным нулевым температурам все готовились уже в декабре.

Но в последнее время сезоны значительно сместились.

Поэтому эксперты советуют быть готовыми к тому, что октябрь будет более холодным, чем обычно. Зато в ноябре и декабре может "стукнуть" неожиданное потепление с повышением до аномальных (как для этой поры) плюсовых температур.

В то же время, глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида в одном из интервью высказал предположение, что вообще в Украине могут полностью исчезнуть зимы!