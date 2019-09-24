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Холод, дощі та заморозки: синоптик попередила про різке погіршення погоди

STYLERЖиття    24.09.2019 - 11:17
Холод, дощі та заморозки: синоптик попередила про різке погіршення погоди
Погода в Україні 25 вересня (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Погода в Україні в найближчі дні істотно зіпсується

Погода в Україні у середу, 25 вересня, принесе погіршення погодних умов. Крім холодного повітря вдень і нічних заморозків, в деякі області прийдуть дощі. Про це пише Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з прогнозом синоптика, завтра атмосферний фронт прийде в західні області, а до вечора дощі доберуться і до Житомирської та Вінницької областей. На решті територій країни все ще збережеться суха погода.

Нічні заморозки прийдуть в ніч на середу на Північ і Схід, а на інших територіях температура вночі буде варіюватися в межах +4... +9 градусів, у південних областях все ще тримаються досить теплі ночі - до +13 за Цельсієм.

Вдень прохолодніше буде на північному сході (+10... +14), на Півдні - тепла осінь з показниками +15... +22, а на інших територіях у середу +14... +18 градусів.

Холод, дощі та заморозки: синоптик попередила про різке погіршення погоди

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві в середу, 25 вересня, близько +15 градусів, вночі +3... +5, а в околицях столиці - від 0 до +2 за Цельсієм.

Синоптик попереджає, що в четвер в столиці очікуються дощі, а вдень похолоднішає до +12 градусів.

Завершила свій прогноз Діденко на втішній ноті - у вихідні в Україні очікується потепління.

Холод, дощі та заморозки: синоптик попередила про різке погіршення погоди

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні
Новини України Наталка ДиденкоПогода
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