Не ходіть з червоними прапорами: в Одесі винесли вирок за радянську символіку

Під Одесою покарали за використання комуністичної символіки (Колаж РБК-Україна)

Житель Одеської області катався з радянським прапором по селу 9 травня

Використання комуністичної символіки на свято 9 травня принесло чималі проблеми жителю села Матроска Одеської області. Ізмаїльський районний суд засудив чоловіка за правопорушення до року умовно. Про це повідомляє видання "Думська".

9 травня 2019 року житель Одеської області прикріпив до заднього колеса свого велосипеда червоний прапор, на якому була зображена п'ятикутна зірка, серп, молот, а також був напис російською мовою: "Вітчизняна війна". З цим прапором чоловік проїхав вулицями села, а після - його затримала поліція.

В Одеській області засудили місцевого жителя за комуністичну символіку

Йому було оголошено підозру по 1 ч. ст. 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, розповсюдження комуністичної, і нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Через деякий час він пішов на угоду з прокуратурою, і визнав свою провину. Ізмаїльський суд Одеської області визнав його винним і призначив йому покарання – рік умовно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Броварах Київської області розгорівся скандал через комуністичну символіку в одній з шкіл. У День пам'яті і примирення школярам організували зустріч з ветераном, на якій дітям роздавали книги з комуністичною символікою, а також наділи на голови пілотки з червоними зірочками.