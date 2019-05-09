Комуністична символіка та лекції для дітей: скандал у школі під Києвом

Дітям на голови понадівали пілотки з червоною зіркою
Школярів молодших класів в Броварах Київської області відправили на зустріч в міську бібліотеку з місцевим письменником-краєзнавцем Дем'яненко Володимиром Івановичем. Основна тема творчості письменника – діти і війна.
Захід з учнями молодших класів відбувся в середу, 8 травня, у День пам'яті і примирення. У соціальних мережах з'явилися фотографії цього заходу, на яких видно, що на голови малюкам наділи комуністичну символіку – військові пілотки з червоною зіркою. Лекція для другокласників називалася "Маки пам'яті".
Письменник Володимир Дем'яненко (фото: Микола Кожем'яко, відділ культури Броварської горосдского ради)
Варто відзначити, що на пілотках замість значків були червоні зірочки з тканини, а частина школярів була у вишиванках. Володимир Дем'яненко розповів дітям кілька історій про боротьбу Червоної армії проти нацистів, при чому письменник їх називав "фашистами".
Крім того, в руках у дітей, а також на тематичному стенді посеред залу можна було побачити книги, на яких зображена заборонена в Україні комуністична символіка, а також елементи георгіївських стрічок.
Другокласники на лекції про війну (facebook.com/andriy.kachor)
Відділ культури Броварської міської ради спочатку розмістив на своїй сторінці в Facebook звіт про захід, але пізніше його видалив, так як він викликав резонанс серед користувачів соціальної мережі.
Ні керівник відділу культури Катерина Мелікова, ні директор НВК №8 Андрій Холодний не знали про те, що другокласникам на голову надінуть пілотки з зірками.
Скріншот віддаленого поста
Користувачі мережі впевнені, що і батьки школярів не знали про те, що відбувалося на заході.
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