Не ходите с красными флагами: в Одессе вынесли приговор за советскую символику

Под Одессой наказали за использование коммунистической символики (Коллаж РБК-Украина)

Житель Одесской области катался с советским флагом по селу 9 мая

Использование коммунистической символики на празднике 9 мая принесло немалые проблемы жителю села Матроска Одесской области. Измаильский районный суд приговорил мужчину за правонарушение к году условно. Об этом сообщает издание "Думская".

9 мая 2019 года житель Одесской области прикрепил к заднему колесу своего велосипеда красный флаг, на котором была изображена пятиконечная звезда, серп, молот, а также была надпись на русском языке: "Отечественная война". С этим флагом мужчина проехал по улицам села, а после - его задержала полиция.

В Одесской области осудили местного жителя за коммунистическую символику

Ему было объявлено подозрение по ч.1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Через некоторое время он пошел на сделку с прокуратурой и признал свою вину. Измаильский суд Одесской области признал его виновным и назначил ему наказание – год условно.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Броварах Киевской области разгорелся скандал из-за коммунистической символики в одной из школ. В День памяти и примирения школьникам организовали встречу с ветераном, на которой детям раздавали книги с коммунистической символикой, а также надели на головы пилотки с красными звездочками.