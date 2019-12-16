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Одеський депутат потрапив у скандал: полюбив "русский мир"

STYLERЖиття    16.12.2019 - 15:54
Одеський депутат потрапив у скандал: полюбив "русский мир"
В Одесі депутат оскандалився з футболкою (Колаж РБК-Україна)

В Одесі виявився ще один шанувальник Росії

В Одесі "засвітився" ще один шанувальник всього російського. На цей раз фанатом РФ став депутат від Одеської облради від "Оппоблока" Віталій Саутенков. Політика сфотографували в той час, коли він грав у футбол. Саутенков вирішив надіти футболку російського футбольного клубу "Зеніт" з написом "Газпром".

Фото Саутенкова в провокаційній футболці виклала на своїй сторінці журналістка Рада Мейер.

Саутенков ходив з "Газпромом" на грудях на футбольному матчі, який відбувся 14 грудня в Фонтанці.

Одеський депутат потрапив у скандал: полюбив &quot;русский мир&quot;

Віталій Саутенков засвітився в російській футболці (dumskaya.net)

Віталій Саутенков народився 9 вересня 1981 року. Живе в Одесі. З 1998 по 2003 рік навчався в Одеському національному університеті ім. Мечникова на економіко-правовому факультеті за спеціальністю правознавство. З 2000 по 2005 рік навчався в Одеському національному університеті ім. І. в. Мечникова на економіко-правовому факультеті за спеціальністю менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

З лютого 2012 року — заступник директора ТОВ "Сапсан Трансшип". У жовтні 2015 року обраний депутатом Одеської облради сьомого скликання. Член фракції "Оппоблока".

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