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В хід піде Арчі: Меган Маркл буде боротися з недоброзичливцями

STYLERПерсони    22.09.2019 - 09:29
В хід піде Арчі: Меган Маркл буде боротися з недоброзичливцями
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Син герцогів Сассекських зможе надати важливий вплив на подальше життя батьків

Майбутній тур принца Гаррі і Меган Маркл в Африці, який розпочнеться вже в цей понеділок, стане їх спробою подолати погану рекламу. Такі висновки роблять експерти, передає Fox News.

Британський королівський експерт Кетті Нікол сказала Vanity Fair в п'ятницю, що 10-денна поїздка стане для герцогів дуже значимою. Крім того, вони покажуть свого п'ятимісячного сина Арчі, який ще офіційно не був помічений на публіці.

В хід піде Арчі: Меган Маркл буде боротися з недоброзичливцямиМеган Маркл принц Гаррі і малюк Арчі (фото: GettyImages)

"Очікування високі, як тільки вони туди доберуться. Їх тур минулої осені в Австралію, Нову Зеландію, Фіджі і острови Тонга був надихаючим успіхом, але швидко пройшов всього через кілька місяців після їхнього весілля.

"Вони були зустрінуті з розпростертими обіймами і будь-які розмови про республиканство, здавалося, зникли в той момент, коли вони приземлилися в Сіднеї", - продовжила експерт.

Тим не менш, у цьому році королівський тур відрізняється і проходить з великими очікуваннями від пари, оскільки в цей раз їх поїздка відбувається не тільки після драми з приватним літаком, але і після того, що було сприйнято як сімейна зневага, коли герцоги Сассекські вирішили не відвідувати королеву в Балморалі.

До того ж, пара найняла американську PR-фірму, щоб допомогти з контролем збитків, та джерела кажуть, що вони сподіваються, що майбутня поїздка допоможе переламати ситуацію.

Інгрід Сьюард, головний редактор журналу Majesty, сказала, що Арчі буде відігравати вирішальну роль у забезпеченні успіху цього туру.

"Люди захочуть побачити малюка Арчі, який може бути ключовим гравцем у цьому", - сказав Сьюард. Я думаю, що якщо вони хоч мигцем побачать Арчі, це може змінити все для Сассекських.

В хід піде Арчі: Меган Маркл буде боротися з недоброзичливцямиМеган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Сьюард продовжив: "Я думаю, що частина проблеми полягає в тому, що вони намагаються робити все по-своєму, коли те, що від них очікують, є їх обов'язком. Вони дуже добре попрацювали в Австралії, Новій Зеландії та Тихоокеанському регіоні, і тепер у них є ще один шанс показати, що вони можуть бути великими послами для королеви і країни".

Нагадаємо, що королева Єлизавета II не дозволила оселитися принцу Гаррі і Меган Маркл разом з собою у Віндзорському замку.

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